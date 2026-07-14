La startup de bienestar IM8, fundada por el famoso futbolista y empresario David Beckham, ha recibido un importante respaldo financiero de 1.000 millones de dólares del fondo de capital riesgo General Catalyst (GC). Se espera que esta inversión se destine a la expansión global de la empresa y al aumento de su base de clientes. Este acuerdo se considera una de las transacciones más grandes en la intersección de las tecnologías modernas y la industria de la salud. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, esta inversión se realizó a través de una rama especial del fondo General Catalyst llamada Customer Value Fund (CVF). A diferencia del capital riesgo tradicional, esto no implica la compra de acciones de la empresa. En su lugar, los fondos se proporcionan como un tipo de préstamo específico y la startup liquida la deuda devolviendo una parte de los ingresos obtenidos.

Un modelo de inversión único

La principal ventaja del modelo CVF es que no diluye las acciones de los propietarios de IM8. La startup puede utilizar los fondos para cubrir hasta el 70 % de los costes de adquisición de clientes. A cambio, General Catalyst recibe una parte de los ingresos hasta alcanzar un determinado umbral. Una vez alcanzado el objetivo, todos los ingresos futuros permanecen íntegramente en manos de IM8 y su empresa matriz, Prenetics.

El proyecto IM8 nació de la colaboración entre Danny Yeung, director ejecutivo de Prenetics, y David Beckham. Yeung había dirigido anteriormente con éxito Prenetics, una empresa de salud que salió a bolsa en 2022. La idea, que comenzó durante una cena con Beckham, se ha convertido hoy en un gran negocio que produce bebidas vitamínicas que ayudan a la longevidad.

Producto y oportunidades de mercado

El producto que ofrece la empresa es una bebida vitamínica especial que contiene ingredientes relacionados con la longevidad, como extracto de baya de açaí y Coenzima Q10. Los consumidores pueden comprar este producto mediante un sistema de suscripción. Este modelo de negocio proporciona un flujo de ingresos predecible y estable, lo que reduce el riesgo de inversión para fondos como General Catalyst.

Cabe destacar que General Catalyst ya había destinado 1.000 millones de dólares a Grammarly bajo un esquema similar. Esto demuestra que los grandes fondos de inversión ahora no solo se interesan por las acciones de las empresas, sino también por su potencial de ingresos futuros. La marca de Beckham y la experiencia de Yeung permiten a IM8 ocupar una posición de liderazgo en el mercado de las tecnologías de la salud.

El segmento de estilo de vida saludable y suplementos dietéticos también se está desarrollando rápidamente en el mercado de Uzbekistán. Aunque los productos de IM8 están actualmente orientados principalmente al mercado occidental, la entrada de estrellas globales como Beckham en este sector aumentará sin duda el interés por las tecnologías de longevidad en todo el mundo, incluida Asia Central.