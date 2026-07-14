Medida drástica en Turquía: tribunal emite orden de arresto internacional contra Netanyahu

En un momento de creciente tensión política y militar en Oriente Medio, el sistema judicial turco ha tomado una decisión sin precedentes contra los líderes israelíes. El 11º Tribunal Penal Superior de Estambul ha decidido emitir una orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, debido a la interceptación forzosa de una flotilla internacional que transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Zamin.uz presenta esta importante decisión judicial y los detalles impactantes que la rodean.

En el centro del conflicto: el convoy humanitario «Global Sumud Flotilla»

Esta decisión judicial internacional se debe a los eventos relacionados con la Global Sumud Flotilla (GSF) que intentaba llevar ayuda médica y humanitaria a los civiles sitiados en la Franja de Gaza.

La acusación preparada por la fiscalía de Estambul condena enérgicamente las acciones de las fuerzas militares israelíes:

Declaración de acusación: Las acciones de Israel en alta mar se califican como una violación flagrante y grave de las normas fundamentales del derecho internacional.

Casos de violencia: Se han registrado casos de interceptación forzosa de barcos, detenciones violentas de activistas pacíficos y médicos, presión física y trato degradante.

En abril pasado, la fiscalía de Estambul anunció una acusación contra un total de 35 personas por la toma armada de los barcos de la flotilla.

Petición de cadena perpetua y penas milenarias

Los fiscales turcos solicitan penas muy severas para cada uno de los acusados. En particular, se ha pedido condenarlos a cadena perpetua además de penas adicionales que oscilan entre 1.102 años y 9 meses hasta 4.596 años de prisión.

La orden internacional emitida por el tribunal de Estambul imputa a los acusados los siguientes delitos graves:

Crímenes contra la humanidad y genocidio; Privación ilegal de libertad; Lesiones corporales graves intencionales y tortura; Saqueo y daños a la propiedad ajena; Incautación ilegal de medios de transporte.

No solo Netanyahu en la lista: ¿quiénes más están involucrados?

En este caso penal, no solo se acusa al primer ministro israelí, sino a casi toda la élite político-militar del país. Entre las personas con orden de arresto se encuentran:

Benjamin Netanyahu — Primer ministro de Israel;

Israel Katz — Ministro de Defensa;

Yoav Gallant — Exministro de Defensa;

Itamar Ben-Gvir — Ministro de Seguridad Nacional;

Eyal Zamir — Jefe del Estado Mayor del ejército israelí y otros altos mandos militares.

Las autoridades israelíes consideran estas acusaciones totalmente infundadas y las rechazan categóricamente. No obstante, se espera que esta decisión del tribunal de Estambul obstaculice seriamente los movimientos internacionales y las relaciones diplomáticas de los líderes israelíes.