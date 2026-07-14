Siga el partido Francia contra España en vivo en nuestro sitio

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Siga el partido Francia contra España en vivo en nuestro sitio

Francia y España se enfrentan en la semifinal de los playoffs de la Copa del Mundo. El encuentro comenzará el 15 de julio a las 00:00, hora de Taskent. Puede seguir este partido a través de nuestra transmisión de texto en vivo.

El choque entre Francia y España es uno de los partidos clave en el camino a la final. Se espera que ambos equipos jueguen con un esquema 4-2-3-1. Francia alinearía a Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Michael Olise y Bradley Barcola.

Por su parte, se espera que España comience con Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal.

En nuestra transmisión de texto en vivo se informará sobre los eventos principales del partido. Los goles, ataques peligrosos, tarjetas amarillas, sustituciones y decisiones arbitrales se actualizarán durante el encuentro.

En directo EN VIVO
23:33
Ivan Barton ha sido designado como árbitro principal del partido de hoy.
23:33
Ya se conocen las alineaciones titulares. Puedes verlas en la sección de detalles del partido.
23:33
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de hoy. Sigan con nosotros todos los acontecimientos importantes en el campo.
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