La magia de Lionel Messi: Mikael Silvestre advierte a la selección de Inglaterra

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La magia de Lionel Messi: Mikael Silvestre advierte a la selección de Inglaterra

Ante el enfrentamiento de semifinales de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Argentina, el mundo del fútbol vuelve a centrar su atención en la figura de Lionel Messi. Mikael Silvestre, exdefensor del Manchester United y del Arsenal, se dirigió a los pupilos de Thomas Tuchel para ofrecer sus consejos sobre cómo detener a este legendario delantero. Así lo informa Goal.com reporta .

En opinión de Silvestre, la selección de Inglaterra no tiene nada que envidiar a Argentina en cuanto a plantilla y cuenta con el potencial suficiente para ganar. Sin embargo, para lograrlo, deben neutralizar el peligro imprevisible que representa Lionel Messi, de 39 años. El exdefensor destaca que la aparente inactividad de Messi en el campo es, en realidad, una maniobra táctica para despistar al rival.

El peligro "invisible" en el campo

Basándose en su experiencia en la Champions League, Mikael Silvestre afirmó que el momento en que Lionel Messi es más peligroso es cuando parece que simplemente está paseando por el campo. "Cuando camina, está preparando su próximo truco de magia. Analiza el juego y planifica cuándo atacar", comentó Silvestre en el podcast Could It Be Coming Home.

Según los datos, durante este torneo, Lionel Messi ha recorrido casi el 47 por ciento de su distancia total caminando. Aunque esto pueda dar la impresión a muchos de que su condición física ha disminuido, en realidad es una elección consciente para ahorrar energía y mostrar una velocidad explosiva en los momentos decisivos. Es precisamente este estilo el que le permite competir con Kylian Mbappé en la carrera por el título de máximo goleador.

La comunicación defensiva, clave del éxito

Silvestre recomienda a los defensores ingleses no jugar con un marcaje individual (man-marking) sobre Lionel Messi, sino mantener una vigilancia colectiva. Según él, la comunicación constante entre la línea defensiva y los centrocampistas es fundamental. Lionel Messi posee una habilidad inigualable para "desaparecer" de la vista de los defensas y encontrar espacios libres.

«He jugado contra él. En ciertos momentos desaparece y te olvidas de él. Por eso, la línea defensiva debe hablar entre sí más que nunca. Deben recordarse constantemente que puede aparecer detrás de tu hombro derecho o izquierdo», añadió el exjugador.

Para la selección de Inglaterra, esta semifinal no es solo el pase a la final, sino una oportunidad de vencer a un rival histórico. La táctica de Thomas Tuchel dependerá de qué tan bien pueda contener los movimientos rápidos y los pases inesperados de Lionel Messi en distancias cortas de 5 a 6 metros. Se espera que este encuentro, que tendrá lugar en Atlanta, sea una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol de todo el mundo.

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