Detectan cambios inesperados en la cara oculta del Sol

La sonda espacial europea Solar Orbiter ha logrado, por primera vez en mucho tiempo, observar los procesos que ocurren en la cara oculta del Sol, invisible desde la Tierra. Los nuevos datos obtenidos difieren de lo que esperaban los científicos: las enormes regiones activas, monitoreadas de cerca en los últimos meses, han comenzado a perder su actividad rápidamente. Así lo informó Tengrinews .

Durante las observaciones, Solar Orbiter se encontraba en el lado opuesto de la Tierra, lo que permitió capturar imágenes de una zona invisible para los telescopios terrestres. Precisamente en este lado se encontraban, hasta hace poco, en particular a finales de junio, las regiones consideradas como las más grandes y activas de los últimos años, numeradas 4478 y 4479 .

Los expertos señalan que la zona 4478 , evaluada hace solo dos semanas como la segunda región activa más grande de la última década, se ha debilitado considerablemente.

«La zona 4478, situada en la parte inferior y considerada hace dos semanas como la segunda región más grande de la década, se ha debilitado mucho. Aunque falta aproximadamente una semana para que vuelva a mirar hacia la Tierra, su persistencia hasta ese momento es cuestionable. Sin embargo, la región 4479 mantiene su actividad por ahora», afirman los especialistas del laboratorio.

De este modo, una de las regiones activas más potentes del Sol podría desaparecer por completo antes de volver a enfrentarse a la Tierra. Los investigadores señalan que actualmente se observa un periodo inusualmente tranquilo en el Sol. Incluso los sensores de rayos X de la sonda Solar Orbiter no han registrado ninguna actividad significativa.

¿Por qué los científicos esperaban un resultado diferente?

Ya en mayo, los expertos habían detectado la aparición de una región activa muy grande en la cara oculta del Sol. En aquel entonces, los científicos la compararon con una región similar observada en 2024. Fue esa misma región activa la que provocó una de las tormentas magnéticas más fuertes en la Tierra en los últimos 20 años.

Los investigadores predijeron que la nueva región también giraría hacia la Tierra en junio, convirtiéndose en una fuente de fuertes erupciones y tormentas magnéticas. Sin embargo, los últimos datos enviados por Solar Orbiter no confirmaron estas expectativas. Las observaciones mostraron que una de las zonas activas más grandes se ha debilitado significativamente y que la actividad general del Sol sigue siendo inesperadamente baja.

Los expertos continúan monitoreando estos procesos. Destacan que tales cambios en la actividad solar son cruciales para predecir el clima espacial, que podría afectar a la Tierra en el futuro.