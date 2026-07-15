Mikel Oyarzabal establece un récord histórico con la selección de España

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Mikel Oyarzabal establece un récord histórico con la selección de España

Mikel Oyarzabal ha marcado 14 goles con la selección española esta temporada.

Este resultado se registra como la cifra goleadora más alta en una sola temporada en la historia del equipo nacional de España.

Oyarzabal también está mostrando un gran rendimiento en la Copa Mundial 2026. Con 5 goles anotados, se ha convertido en uno de los máximos goleadores del torneo.

A menudo permanece a la sombra de las grandes estrellas. Sin embargo, demuestra su valía en el campo con su juego constante, su capacidad para marcar en momentos clave y su contribución al equipo.

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