David Beckham regresa al mundo virtual: la leyenda del fútbol se convierte en personaje de Fortnite

La leyenda viva del fútbol, ex capitán de la selección de Inglaterra y del Manchester United, David Beckham, ha dado un paso audaz hacia el mundo de la tecnología moderna y la industria de los videojuegos. Los desarrolladores del famoso videojuego Fortnite han anunciado que pronto añadirán la imagen del legendario centrocampista a su plataforma. Esta es una noticia inesperada y emocionante tanto para los gamers como para los aficionados al deporte rey. Así lo informa Goal.com .

David Beckham confirmó en su cuenta oficial de Instagram que está trabajando personalmente en este proyecto. Según Goal.com, el mejor futbolista europeo de 1999 participa directamente en el proceso de creación de su avatar digital. "Trabajando en mi nuevo personaje de Fortnite. Estará listo pronto", comentó la estrella, seis veces campeón de la Premier League con el Manchester United y ganador de la Champions League.

Dos estilos y un legado histórico

Según la información dentro del juego, se ofrecerán dos aspectos (skins) de Beckham a los usuarios. El primero luce la icónica camiseta número 7 de la selección inglesa, mientras que el segundo es el look clásico con traje, tal como los aficionados lo han visto en las gradas de los grandes torneos en los últimos años. Esta variedad refleja su influencia tanto en el deporte como en el mundo de la moda.

La llegada de Beckham al mundo de Fortnite no es casualidad. Esta plataforma se ha convertido en un enorme espacio virtual que ya incluye a estrellas del fútbol moderno como Lionel Messi y Harry Kane, así como a figuras del espectáculo como Lady Gaga. David Beckham, con su brillante trayectoria en clubes como el Real Madrid, Milan, PSG y LA Galaxy, aporta un prestigio especial a esta lista.

Para muchos aficionados al fútbol, el nombre de Beckham no es solo un recuerdo del pasado, sino una escuela de maestría asociada a sus pases precisos y tiros libres. Su debut en el mundo virtual sin duda aumentará el interés por la historia del fútbol entre las nuevas generaciones, quienes podrán conocer de cerca el legado del legendario "siete".

Actualmente, Epic Games y el equipo del jugador están trabajando en el diseño final. La aparición de Beckham en el juego no es solo un proyecto comercial, sino un ejemplo brillante de la integración entre el deporte y el entretenimiento digital. Pronto, millones de jugadores en todo el mundo podrán jugar o luchar como el legendario centrocampista inglés.