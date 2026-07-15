Samsung recupera el liderazgo en el mercado mundial de smartphones

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Samsung recupera el liderazgo en el mercado mundial de smartphones

La corporación surcoreana Samsung ha vuelto a ocupar el primer puesto en el mercado mundial de smartphones al cierre del segundo trimestre de 2026. Apple, que lideraba el ranking hace unos meses, se ha visto obligada a ceder su posición a su principal competidor. El nuevo informe de la consultora Counterpoint Research muestra un cambio significativo en el equilibrio de fuerzas en el mundo tecnológico. Así lo informa Ixbt.com comunica .

Según los datos del estudio, la cuota de mercado mundial de Samsung alcanzó el 24 %, el mejor resultado entre todos los fabricantes de smartphones. Los analistas señalan la serie de flagships Galaxy S26, presentada en marzo, como el principal motor de este crecimiento. En particular, el modelo Galaxy S26 Ultra se ha convertido en el dispositivo más popular entre los compradores.

Récords de Apple y problemas del mercado

Aunque Apple ha perdido el primer puesto, la compañía sigue creciendo en términos absolutos. El gigante de Cupertino aumentó sus envíos de smartphones un 3 % respecto al mismo periodo del año anterior y registró su récord trimestral con una cuota de mercado del 20 %. El iPhone 17 mantuvo su estatus como el smartphone más vendido del mundo.

Sin embargo, varios factores obstaculizaron el crecimiento de Apple. En particular, los problemas en el suministro de chips de memoria, la menor demanda de las generaciones anteriores de iPhone y la ralentización del mercado chino afectaron negativamente los resultados de la empresa. Los expertos de Counterpoint también atribuyen el cambio de liderazgo a la escasez global de memoria.

El rápido desarrollo de la industria de la AI ha disparado la demanda de chips de RAM. Esto provocó una escasez de componentes en todo el mundo. Los fabricantes se vieron obligados a destinar los recursos disponibles solo a los modelos más nuevos y costosos, lo que provocó un aumento en los precios de los smartphones y un enfriamiento de la demanda general.

La ventaja estratégica de Samsung

En esta situación, Samsung ocupó una posición mucho más cómoda gracias a que cuenta con sus propias capacidades de producción de chips de memoria. A pesar de que los precios de varios modelos subieron a principios de año, la compañía mantuvo el precio del Galaxy S26 Ultra sin cambios. Precisamente la estabilidad de precios fue uno de los factores clave que aseguró el éxito de ventas de este flagship.

Aun así, el liderazgo de Samsung podría ser temporal. Los analistas predicen que la competencia se intensificará en la segunda mitad del año, especialmente en otoño. Tradicionalmente, Apple presenta su nueva generación de iPhone 18 en otoño, lo que podría cambiar nuevamente el equilibrio del mercado.

En general, se espera que 2026 sea un año complejo para toda la industria de los smartphones. Debido a las restricciones en la cadena de suministro de componentes y al aumento de los precios, el volumen mundial de envíos de smartphones podría reducirse aproximadamente un 14 %. Esto exigirá a los fabricantes estrategias de marketing más flexibles y agresivas.

SamsungAppleSmartphoneGalaxy S26iPhone 17
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Abror Shuhratov
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