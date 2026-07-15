El fundador de Hinge abandona las aplicaciones de citas para crear un nuevo servicio de IA

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El fundador de Hinge abandona las aplicaciones de citas para crear un nuevo servicio de IA

Justin McLeod, fundador de la plataforma Hinge, presentó su proyecto llamado Overtone con el objetivo de revolucionar el mundo de las citas digitales. Para desarrollar esta startup, ya ha logrado recaudar 18 millones de dólares. El objetivo principal del proyecto es liberar a los usuarios de los aburridos "swipes" y de las infinitas listas de perfiles de las aplicaciones de citas tradicionales. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Cabe destacar que en la financiación del nuevo proyecto participan Match Group, propietario de aplicaciones populares como Tinder y OkCupid, así como los fondos de capital riesgo FirstMark Capital y Pace Capital. Tras dejar su cargo como CEO de Hinge el año pasado, Justin McLeod comenzó a trabajar en un enfoque totalmente diferente para resolver los problemas existentes en la industria de las citas.

Overtone: No es una aplicación de citas, sino un asistente personal

En su blog, McLeod enfatizó que Overtone no es una aplicación de citas en el sentido tradicional. Según él, esta plataforma no tendrá perfiles que reduzcan a las personas a simples estadísticas, citas y fotos. El servicio se basa principalmente en la comunicación por voz y las capacidades de la IA para organizar citas altamente seleccionadas para los usuarios.

Los resultados de un estudio realizado por Forbes Health en 2024 muestran que el 78 % de los usuarios de aplicaciones de citas experimentan agotamiento emocional (burnout). Aunque las personas pasan una media de 51 minutos al día en las aplicaciones, esto a menudo no conduce a relaciones significativas. Overtone pretende resolver precisamente este problema, centrándose en la calidad y no en la cantidad.

Según ixbt.com, la plataforma utiliza IA para estudiar a cada persona en profundidad, escuchando su voz y sus historias únicas. Luego, el sistema, basado en la psicología de las relaciones, selecciona a los candidatos más adecuados y explica de forma transparente por qué esa persona es compatible contigo. Este proceso libera al usuario de la obligación de revisar cientos de perfiles.

Expertos y planes futuros

Para garantizar el éxito del proyecto, se han incorporado al consejo de administración expertos como la reconocida especialista en relaciones Esther Perel, el directivo de Match Group Spencer Rascoff y la consultora de liderazgo Diana Chapman. Esto demuestra que Overtone no es solo un desarrollo tecnológico, sino un proyecto serio con una base psicológica.

Actualmente, otras aplicaciones nuevas como Ditto y Date Drop también están probando métodos de emparejamiento mediante IA. Sin embargo, la experiencia de McLeod y el apoyo de grandes inversores podrían convertir a Overtone en un líder del mercado. El lanzamiento del servicio está previsto para finales de este año en determinadas regiones.

Es natural que este tipo de tecnologías también interesen a los usuarios de Uzbekistán. La cultura de las citas digitales también se está desarrollando en el mercado local, pero muchos están cansados del enfoque superficial de las aplicaciones existentes. Se espera que los asistentes de voz basados en IA ayuden a restaurar la comunicación sincera entre las personas en el futuro.

OvertoneInteligencia ArtificialHingeTecnologíaAplicaciones de citas
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Abror Shuhratov
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