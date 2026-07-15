Didier Deschamps admite: ¿en qué falló Francia ante España?

Francia quedó eliminada en la semifinal de la Copa Mundial 2026 tras perder 0-2 ante España, perdiendo su lugar en la final. Tras el encuentro, el seleccionador Didier Deschamps mencionó dudas sobre el arbitraje, pero admitió que la causa principal de la derrota estuvo en el propio equipo francés.

«Técnicamente estuvimos por debajo del rival»

En una entrevista con M6, Deschamps destacó que los jugadores estaban agotados tanto mental como físicamente. Sin embargo, no buscó excusas solo en el cansancio o el arbitraje.

«Hay que ser honestos: técnicamente estuvimos por debajo del rival. Es nuestra responsabilidad», declaró el seleccionador francés.

Esta fue la conclusión más importante de la derrota francesa. El equipo de Deschamps no pudo mostrar la precisión, velocidad y sangre fría necesarias ante España en la semifinal.

Quedan dudas sobre el arbitraje

El técnico francés no ocultó que hubo varios episodios polémicos en el partido. Especialmente, insinuó dudas sobre el nivel del árbitro en un partido de tal magnitud.

«¿Es el nivel de este árbitro suficiente para dirigir una semifinal de este nivel? No responderé a esa pregunta», dijo Deschamps.

Sin embargo, no quiso culpar únicamente al arbitraje, poniendo el énfasis en los errores propios de Francia.

«La razón principal de la derrota es que jugamos peor»

La admisión más importante de Deschamps fue esta: España mostró más en este partido.

«Por supuesto, hubo situaciones controvertidas en el campo. Pero la razón principal de la derrota es que jugamos peor que el rival», afirmó.

El técnico francés subrayó que los errores técnicos, los pases imprecisos que pueden generar ataques peligrosos y las fallas en la toma de decisiones se pagan muy caro a este nivel.

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Se reconoció la superioridad de España

Deschamps enfatizó que no quería menospreciar el trabajo del rival. En su opinión, España controló el partido por completo y mereció llegar a la final.

En esta semifinal, Francia pareció depender más de la habilidad individual. España, en cambio, funcionó como un mecanismo colectivo: controló el balón, esperó los errores y aprovechó las oportunidades.

En el fútbol, a veces incluso las estrellas más grandes quedan impotentes ante un sistema que funciona correctamente. Para Francia, esta noche fue exactamente así.

Francia jugará ahora por el bronce

El sueño de la final terminó, pero el torneo aún no ha concluido para Francia. El equipo de Deschamps jugará por el tercer puesto el 18 de julio.

El rival será el equipo derrotado en la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

Al hablar de esto, Deschamps dijo que no se debe ignorar el trabajo previo por un solo partido. Pero volvió a admitir que España mostró más en el duelo.

Deschamps no piensa en su futuro

Tras la derrota, se le preguntó a Deschamps sobre su futuro. El técnico francés indicó que no piensa en eso ahora, ya que el enfoque principal está en el equipo.

«Ahora no pienso en mí. Nos preparamos seriamente con los jugadores, nuestro objetivo era llegar a la final. No lo logramos. La decepción es muy grande», dijo.

Estas palabras muestran el estado de ánimo en el campamento francés: el equipo llegó a la semifinal con grandes esperanzas, pero se detuvo a un paso de la final.

Una lección dolorosa para Francia

Francia recibió muchos elogios hasta la semifinal. Muchos estaban listos para ver a los pupilos de Deschamps nuevamente en la final. Pero en el partido contra España, no fueron los nombres de las estrellas, sino la precisión técnica y el control colectivo lo que decidió el resultado.

Deschamps señaló el arbitraje, pero no ocultó la verdad fundamental: Francia jugó peor que España esta noche.

Ahora la pregunta es diferente: ¿podrá Francia recuperarse en el partido por el bronce o la derrota ante España romperá el ánimo del equipo en todo el torneo?