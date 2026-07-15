España en la final: El héroe de la noche que frenó a Francia

En la semifinal del Mundial 2026, la selección de España derrotó a Francia por 2-0 y se clasificó para la final del torneo. En un partido esperado como un choque de grandes estrellas, fueron los españoles quienes tuvieron la última palabra.

El ataque francés no funcionó

Francia llegó a este encuentro Kylian Mbappé, con grandes esperanzas puestas en atacantes como Ousmane Dembélé y Michael Olise. Pero España jugó con gran orden defensivo y logró detener el arma principal del rival: sus contraataques rápidos.

España, por su parte, mantuvo el control del guion del partido mediante la posesión del balón, sin bajar la presión y golpeando en el momento necesario.

Oyarzabal abrió el marcador

En la primera parte, España obtuvo una ventaja crucial. Mikel Oyarzabal aprovechó un penalti para poner a su equipo por delante.

Este gol fue un duro golpe para Francia, ya que los pupilos de Didier Deschamps se vieron obligados a abrirse más para intentar salvar el partido. España aprovechó esta situación para seguir buscando los espacios libres en el campo.

Pedro Porro se convirtió en el héroe de la noche

En la segunda parte, Pedro Porro consolidó la superioridad de España. El defensa fue el autor del segundo gol y prácticamente sentenció el destino de la semifinal.

Al final del encuentro, Porro fue reconocido como el mejor jugador. No es casualidad: no solo actuó con seguridad en defensa, sino que también marcó el gol que acercó el pase a la final.

Indicador Información Partido Francia — España Resultado 0:2 Goles Oyarzabal, Pedro Porro Mejor jugador Pedro Porro Resultado España clasificada a la final

Una noche difícil para Mbappé

Este partido no fue fácil para el líder de Francia, Kylian Mbappé . Saltó al campo con dudas sobre su estado físico antes de la semifinal.

Los defensas españoles intentaron no darle mucho espacio. Mbappé permaneció bajo control constante en las zonas donde suele ser explosivo.

La debilidad ofensiva de Francia se notó precisamente ahí: si Mbappé no se libera por completo, el plan más peligroso del equipo deja de funcionar.

El plan de España funcionó a la perfección

Los pupilos de Luis de la Fuente mostraron un fútbol muy sólido en la semifinal. No dejaron que Francia se acelerara, pero tampoco dieron libertad al rival.

Se observaron tres factores clave en la victoria de España:

• control en el centro del campo;

• disciplina defensiva;

• sangre fría en situaciones decisivas.

En estos partidos no hace falta marcar muchos goles. Lo importante es no dejar que el rival juegue su fútbol. España cumplió exactamente con esa tarea.

¿Quién será el rival en la final?

España se enfrentará en la final al ganador del partido entre Argentina e Inglaterra.

Esto crea una intriga mayor para el duelo decisivo del mundial. Si Argentina llega a la final, España se enfrentará al vigente campeón del mundo liderado por Messi. Si gana Inglaterra, se verán las caras dos grandes escuelas del fútbol europeo.

Francia perdió la oportunidad de jugar la final

Francia no pudo llegar a la final. El equipo de Deschamps no superó el obstáculo de España en semifinales y ahora terminará el torneo con otro estado de ánimo.

Para Francia, esta derrota es naturalmente dolorosa. Porque la plantilla es fuerte, la ambición es grande y las esperanzas en torno a Mbappé eran muy altas.

Pero en el fútbol, a veces no ganan los nombres, sino el plan de juego y el nivel de ejecución. Esta noche, España fue superior en ese aspecto.

España mereció llegar a la final

España dio otro gran paso en el Mundial 2026. La victoria por 2-0 ante un rival tan fuerte como Francia demostró que el equipo merece estar en la final.

Ahora toda la atención está puesta en la final. El rival de España aún no está definido, pero una cosa es segura: el equipo de de la Fuente llegará al partido decisivo con mucha confianza.

¿Crees que España podrá jugar con la misma sangre fría en la final o el ganador de Argentina — Inglaterra será una prueba aún más difícil para ellos?