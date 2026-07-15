¿Qué dijo el presidente francés tras la derrota de su selección?

La selección de Francia perdió 0-2 ante España en las semifinales del Mundial 2026. Tras el duro resultado, el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a ambos equipos: felicitó a España y expresó su gratitud a su propia selección, mostrando confianza en el futuro.

« Una derrota dolorosa »

En su cuenta de X, Macron felicitó a España por su pase a la final. Al mismo tiempo, agradeció a los jugadores franceses por su participación en el torneo.

Destacó que, aunque esta derrota es difícil de aceptar, Francia cuenta con una generación joven y talentosa con un gran potencial.

« Esta derrota es dolorosa, pero tenemos un equipo joven y talentoso, y a esta generación le espera un futuro brillante », escribió Macron.

Estas palabras reflejan el sentir general en Francia: se esperaba llegar a la final, pero España fue superior en la semifinal.

España mereció llegar a la final

En la semifinal España derrotó a Francia por 2-0. Mikel Oyarzabal abrió el marcador de penalti y Pedro Porro sentenció la ventaja en la segunda mitad.

Esta victoria lleva a « La Roja » a la final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. España alcanzó la final anteriormente en 2010, año en el que se proclamó campeona.

Equipo Resultado España clasificado a la final Francia jugará el partido por el tercer puesto Marcador Francia 0-2 España Rival en la final Ganador del Argentina - Inglaterra

Un duro freno para Francia

Muchos esperaban ver al equipo de Didier Deschamps nuevamente en la final. Francia, que ha sido constante en los grandes torneos en los últimos años, contaba con jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Pero ante España, Francia no pudo desplegar todo su poder ofensivo. España se mostró ordenada en defensa y precisa y serena en el centro del campo.

El mensaje de Macron fue, en este sentido, de dos partes: reconocer al rival y brindar apoyo moral a sus futbolistas.

Confianza en la generación joven

Las palabras de Macron sobre el « equipo joven y talentoso » no son casuales. Existe una gran esperanza en torno a la plantilla actual para los próximos años.

Aunque el equipo no pudo llegar a la final, varios jugadores destacaron durante el torneo. La gran pregunta ahora es: ¿podrá esta generación aprender de la derrota?

En el fútbol, a veces el punto de inflexión más importante comienza no tras un título, sino tras una derrota dolorosa.

¿Quién se enfrentará a España en la final?

España se enfrentará en la final al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. Esto añade aún más intriga al partido decisivo del Mundial.

Si Argentina llega a la final, España jugará contra el vigente campeón del mundo y el equipo liderado por Lionel Messi . Si gana Inglaterra, la final enfrentará a dos grandes escuelas del fútbol europeo.

El reto del bronce para Francia

Para Francia, el Mundial aún no ha terminado. El equipo jugará el partido por el tercer puesto.

Pero psicológicamente no será fácil. Quedarse a un paso de la final es duro para cualquier favorito. Los pupilos de Deschamps deben demostrar ahora su capacidad para reponerse de este golpe.

El mensaje de Macron: una señal de confianza, no de crítica

Macron no lanzó una crítica dura a la selección francesa, sino un mensaje de apoyo. Reconoció la victoria de España, pero también subrayó que el fútbol francés tiene futuro.

Esta derrota es dolorosa para Francia. Pero como dijo Macron, la historia de esta generación quizás no haya terminado.

¿Crees que Francia podrá volver a una final en el próximo gran torneo con esta generación?