Un evento histórico largamente esperado en el mundo del fútbol está ocurriendo. El legendario jugador y entrenador Zinédine Zidane tomará las riendas de la selección nacional de Francia tras la conclusión de la Copa del Mundo 2026.

Así lo informó el famoso insider y periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Zamin.uz presenta los detalles de este sensacional nombramiento y los grandes cambios en el equipo francés.

El fin de la era Deschamps tras 14 años

En la semifinal del actual Mundial, la selección de Francia perdió 0-2 ante España, quedando fuera de la carrera por el título. Ahora, el equipo luchará por el tercer puesto del torneo.

Al finalizar este gran torneo, el famoso técnico Didier Deschamps, quien ha dirigido a la selección de Francia durante exactamente 14 años, dejará su cargo. En su lugar llegará el candidato que millones de aficionados han esperado durante años: Zinédine Zidane.

Los resultados cósmicos de Zidane como entrenador

A sus 54 años, el último trabajo de Zinédine Zidane fue en el club español Real Madrid. Dirigió a los madrileños durante dos periodos (2016-2018 y 2019-2021), estableciendo récords absolutos en el fútbol de clubes.

Logros principales de Zidane como entrenador:

Competición / Éxito Resultado UEFA Champions League 3 veces ganador (consecutivos) La Liga española 2 veces campeón Supercopa de España 2 veces ganador

Carrera legendaria como jugador y números

Como jugador, Zidane es considerado uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol mundial. Durante su carrera, jugó para los clubes franceses Cannes y Burdeos, el club italiano Juventus y el club español Real Madrid.

Gol histórico: Zidane fue campeón de España con el Real Madrid en 2003. Pero uno de los momentos más brillantes de su carrera fue en la final de la Champions League 2002 contra el club alemán Bayer Leverkusen, donde marcó un gol mágico y decisivo con la pierna izquierda (2-1).

Con la selección nacional de Francia, se convirtió en un verdadero líder:

Estadísticas (en la selección de Francia) Números Número total de partidos 108 Goles marcados 31 Asistencias 29

Con la selección nacional, ganó: Campeón del mundo en 1998, Campeón de Europa en 2000 y subcampeón del mundo en 2006 . Ahora, millones de aficionados franceses esperan que Zidane también le brinde una nueva Copa del Mundo al país como entrenador.