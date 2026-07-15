¿Por qué se rompió la selección de Francia? La dolorosa noche de 3 estrellas

Hasta las semifinales del Mundial 2026, Francia era vista como uno de los equipos más fuertes del torneo. Pero la derrota por 0-2 ante España dejó al descubierto los puntos más débiles del equipo de Didier Deschamps.

El finalista esperado se detuvo a mitad de camino

Muchos esperaban que Francia llegara a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. En la plantilla había nombres como Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola y Tchouaméni.

Sin embargo, en el partido contra España, los «Bleus» no pudieron mostrar su fuerza habitual. El equipo sufrió por falta de agresividad en ataque, ritmo en el medio campo y confianza en defensa.

España, por su parte, ejecutó su plan con frialdad: primero abrió el marcador de penalti y luego selló su pase a la final con el gol de Pedro Porro.

Olise desapareció: 3,0 puntos

Antes del torneo, Michael Olise era visto como una de las armas más creativas de Francia. Se le describía como un jugador capaz de romper la defensa rival con acciones individuales.

Pero en el partido contra España, apenas se le vio.

Olise no pudo realizar regates efectivos y muchos ataques terminaron con sus pérdidas de balón. Aunque parecía tener dos pases importantes, no fueron lo suficientemente peligrosos como para cambiar el destino del juego.

Jugador Puntuación Problema principal Michael Olise 3,0 sin regates, muchas pérdidas Kylian Mbappé 3,0 activación tardía, tiros ineficaces Ousmane Dembélé 3,0 se unió al juego muy tarde Lucas Digne 3,0 error decisivo en el episodio del penalti

En el ejemplo de Olise se reveló el gran problema de Francia: si los líderes no funcionan, el equipo entra automáticamente en una situación difícil.

Mbappé y Dembélé: el despertar llegó tarde

Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé eran la principal esperanza del ataque francés. Pero en la semifinal no hubo la explosión que se esperaba de ellos.

Mbappé apenas se mostró durante la primera parte y el inicio de la segunda. Perdió muchos duelos y, cuando se activó más tarde, la precipitación afectó sus decisiones.

Intentó regatear 6 veces, pero la mayoría terminaron sin éxito. Sus tiros tampoco representaron una amenaza seria para la portería.

Dembélé pareció unirse al juego demasiado tarde. Solo creó un par de situaciones en el tiempo añadido, pero para entonces España ya controlaba el partido.

El error de Digne cambió el partido

Francia jugó mal, pero el partido podría haber tenido otro guion. El error de Lucas Digne a mitad de la primera parte abrió una gran oportunidad para España.

Tras un pase impreciso de Cucurella, Digne debería haber despejado el balón con seguridad. Pero evaluó mal la situación y cometió una falta sobre Lamine Yamal.

El árbitro señaló penalti. Oyarzabal aprovechó la oportunidad.

Este episodio se convirtió en el punto de inflexión de todo el partido. Francia se quedó atrás en el marcador y España entró en su guion favorito: control del balón, paciencia y obligar al rival a abrirse.

¿Por qué el equipo de Deschamps no se abrió?

El gran problema de Francia fue que había muchas estrellas, pero no había un ritmo común en el juego.

Mbappé actuó solo, Dembélé se activó tarde y Olise desapareció bajo la presión de España. En el centro, Francia también tuvo dificultades para llevar el balón hacia adelante con rapidez y precisión.

España, por el contrario, jugó en equipo. No fue un jugador, sino todo un sistema el que funcionó.

¿En qué fue superior España?

La victoria de España no solo se explica por los goles, sino también por la calidad en la gestión del partido.

El equipo de Luis de la Fuente demostró haber estudiado bien las armas principales de Francia. No dieron espacio a Mbappé, no dejaron a Dembélé solo en la banda y mantuvieron a Olise bajo presión constante.

Las ventajas de España:

• control del balón en el medio campo;

• disciplina en defensa;

• no dar espacios a las estrellas francesas;

• mantener la calma después del penalti;

• dar el segundo golpe a tiempo a través de Pedro Porro.

En esta semifinal, España pareció ser un equipo no solo más fuerte, sino más maduro.

Una conclusión dolorosa para Francia

Francia puede ser un equipo lleno de estrellas. Pero en la semifinal eso no fue suficiente.

En el campo, ninguno de los líderes pudo salvar al equipo. Olise desapareció, Dembélé despertó tarde, Mbappé no encontró eficacia y Digne cometió un error decisivo.

En partidos así, no deciden los nombres, sino las decisiones. España tomó las decisiones correctas. Francia, en cambio, se quedó a la sombra de sus propias estrellas.

Ahora la pregunta gira en torno a Deschamps

Francia no pudo llegar a la final y, tras esta derrota, naturalmente se discutirán las decisiones de Didier Deschamps.

¿Por qué no funcionó el ataque? ¿Por qué no se crearon condiciones favorables para Mbappé y Dembélé? ¿Por qué Olise no pudo mostrarse? ¿Por qué no se garantizó la seguridad en la banda de Digne?

Estas preguntas seguramente se debatirán mucho en el fútbol francés en los próximos días.

España, por su parte, pasó a la final. Para Francia, esta semifinal mostró una dolorosa realidad: tener estrellas no garantiza llegar a la final.

¿Quién cree que es el principal culpable de la derrota de Francia: los jugadores, el plan de Deschamps o la fuerza de España?