Transferencia sorpresa en el Arsenal: Gabriel Jesus saldría a precio de ganga

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Transferencia sorpresa en el Arsenal: Gabriel Jesus saldría a precio de ganga

El delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, podría cambiar de aires en este mercado de fichajes de verano. El talentoso atacante brasileño está muy cerca de continuar su carrera en la liga italiana.

Zamin.uz presenta los detalles de este esperado traspaso basándose en información de insiders influyentes.

Interés serio del Milan y un precio sorprendentemente bajo

Según el reconocido periodista deportivo Fraser Fletcher, la directiva del Arsenal está totalmente dispuesta a dejar salir al delantero brasileño de 28 años. Actualmente, el club italiano Milan muestra un interés serio en sus servicios y está estudiando activamente las opciones de fichaje.

Lo más curioso es que los londinenses piden solo 20 millones de libras esterlinas (aproximadamente 24 millones de euros) por Jesus. A pesar de que aún queda más de un año para que finalice su contrato, un precio tan bajo ha sorprendido a muchos expertos en fútbol.

¿Cómo ha cambiado el valor de mercado de Jesus?

Gabriel Jesus fue fichado en 2022 desde el Manchester Citycon grandes expectativas. Sin embargo, debido a las lesiones y a la falta de regularidad, su valor de mercado ha caído drásticamente.

Indicador

Datos financieros y plazos

Precio de traspaso al Arsenal (2022)

52 millones de euros

Precio solicitado actual (2026)

20 millones de libras esterlinas

Valor de mercado estimado por Transfermarkt

17 millones de euros

Duración del contrato actual

Hasta el 30 de junio de 2027

Cuando los números hablan: Estadísticas de la temporada pasada

La disminución en el valor de transferencia del delantero también se debe a su menor productividad. La temporada pasada, Jesus no tuvo suficiente tiempo de juego en el Arsenal:

  • Partidos totales: 27 partidos (en todas las competiciones)

  • Goles marcados: 6 goles

  • Asistencias: 2 asistencias

Para el Milan, este traspaso es una oportunidad ideal para reforzar su línea de ataque con un jugador experimentado a bajo costo. Por su parte, Jesus también desea un nuevo aire en Italia para relanzar su carrera. Seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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