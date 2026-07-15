Lanzamiento de HyperOS 3.3 basado en Android 17 para smartphones Xiaomi

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Lanzamiento de HyperOS 3.3 basado en Android 17 para smartphones Xiaomi

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha comenzado a distribuir la versión final del firmware HyperOS 3.3, basado en el sistema operativo Android 17, para sus últimos dispositivos insignia. Esta actualización no solo mejora la estabilidad del sistema, sino que también sirve como base para la importante interfaz HyperOS 4, prevista para finales de este año. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la lista de cambios publicada por el medio Ximitime, el nuevo software está disponible inicialmente para los usuarios de los modelos Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra en las regiones global y europea. Los propietarios del smartphone Xiaomi 15T Pro también han comenzado a recibir esta actualización, aunque para este modelo el proceso se realiza actualmente a través del canal de pruebas Mi Pilot.

Estabilidad del sistema y seguridad

El enfoque principal de la versión HyperOS 3.3 es la optimización del rendimiento del sistema. La actualización incluye los parches de seguridad programados para junio de 2026, lo que aumenta significativamente el nivel de protección de los dispositivos contra ciberataques. Aunque no se observan cambios visuales drásticos en la interfaz de usuario, la arquitectura interna ha sido completamente renovada.

Cabe destacar que el tamaño del archivo de descarga es muy grande, alcanzando aproximadamente 9,5 GB. Este enorme tamaño se explica porque la actualización se basa en el nuevo sistema operativo Android 17. Se espera que los usuarios en Uzbekistán también reciban esta actualización de forma gradual en los próximos días, ya que la empresa suele distribuir el software por regiones de manera escalonada.

Preparación para futuras actualizaciones importantes

Según los expertos, la versión HyperOS 3.3 actúa como un periodo de transición. Su función principal es adaptar los dispositivos a las funciones ampliadas y a las capacidades de IA de HyperOS 4. Esto permitirá a los usuarios de Xiaomi disfrutar de una interfaz más inteligente y rápida en el futuro.

Actualmente, la actualización se está distribuyendo de forma limitada para los propietarios de Xiaomi 15T Pro. Una vez finalizadas las pruebas con éxito, todos los usuarios podrán descargar el nuevo firmware a través de la configuración de sus dispositivos. La empresa recomienda a los usuarios conectarse a una red Wi-Fi estable y verificar que el nivel de batería sea suficiente antes de descargar la actualización.

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Abror Shuhratov
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