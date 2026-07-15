Patrick Vieira habla claro: ¿por qué no aparecieron los líderes en Francia?

La derrota de la selección francesa por 0-2 ante España en la semifinal de la Copa Mundial 2026 ha provocado grandes debates en el fútbol del país. El famoso exjugador Patrick Vieira no ocultó su decepción tras este partido.

«No esperábamos un partido así de Francia»

En una entrevista con la BBC, Patrick Vieira afirmó que la selección francesa no pudo demostrar su nivel contra España en la semifinal.

En su opinión, de Francia no solo se esperaba la final, sino incluso el campeonato. Sin embargo, en el partido decisivo, el equipo no pudo dar la respuesta necesaria a sus aficionados.

«Se esperaba que Francia ganara la Copa del Mundo... Pero, sobre todo, estamos decepcionados con el juego del equipo», dijo Vieira.

Esta crítica revela el sentimiento general en Francia: la derrota es dolorosa, pero lo es aún más la calidad del juego.

Los líderes desaparecieron en el día decisivo

Vieira dirigió la crítica más dura a los líderes de Francia. En su opinión, la semifinal era el escenario donde los grandes jugadores debían dar un paso al frente.

Pero en el partido contra España, esto no sucedió.

«En la semifinal, nuestros líderes debían mostrar su mejor versión. Y no pudieron hacerlo. Fue como si ninguno de los líderes hubiera saltado al campo», dijo el exjugador.

En la plantilla de Francia Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise estaban presentes. Pero la defensa de España los neutralizó casi por completo. AP también señaló que España detuvo a las estrellas principales del ataque francés.

¿En qué fue superior España?

España no solo marcó 2 goles en esta semifinal. El equipo de Luis de la Fuente sacó a Francia del juego que quería proponer.

España controló el balón, jugó con calma en el centro y dio muy pocas oportunidades a los contraataques del rival. The Guardian también escribió que España mostró superioridad técnica y un juego dinámico, mientras que Francia tuvo dificultades para encontrar el ritmo.

Aspecto clave España Francia Control del juego alto insuficiente Precisión en ataque aprovechó las situaciones decisivas las estrellas no aparecieron Estado mental sereno nervioso y pasivo Resultado final partido por el bronce

¿Qué le dolió a Vieira?

En las palabras de Vieira no solo se siente el dolor de una derrota, sino la pérdida de una gran oportunidad.

Francia llegó a este torneo como uno de los favoritos. El equipo podía alcanzar su tercera final consecutiva de la Copa Mundial. Pero ante España, los pupilos de Didier Deschamps no parecieron ellos mismos.

Por eso Vieira dio una conclusión tajante: «En términos generales, jugamos muy mal en este partido».

¿A quiénes van dirigidas estas críticas?

Vieira no se refirió a un jugador específico, sino a todos los líderes del equipo. No se trata solo de Mbappé.

Los jugadores experimentados de Francia debían tomar las riendas, responder a la presión de España y levantar al equipo anímicamente. Pero esta tarea no se cumplió.

En pocas palabras, Francia tenía estrellas, pero en la semifinal no se vio el brillo de las mismas.

Una dura lección para Francia

España pasó a la final y Francia ahora se prepara para el partido por el tercer puesto. Pero tras esta derrota, la pregunta principal no es sobre la medalla de bronce, sino sobre el futuro del equipo.

¿Por qué no funcionó el plan de Deschamps? ¿Por qué los líderes no aparecieron en el partido decisivo? ¿Ha perdido la gran generación francesa otra oportunidad?

Estas preguntas seguramente se convertirán en un gran debate en el fútbol francés en los próximos días.

Las palabras de Vieira resuenan en Francia

Patrick Vieira no es un experto cualquiera en el fútbol francés. Es un representante de la generación campeona del mundo, un exjugador que conoce bien la presión de los grandes partidos.

Por eso su crítica suena tan fuerte. No le duele la derrota, sino que Francia no haya podido mostrarse en la semifinal.

La tarea más importante para Francia ahora es aceptar esta derrota no solo como un dolor, sino como una lección.

¿Quién cree que tiene la mayor culpa en la derrota de Francia ante España: los líderes, la táctica de Deschamps o la superioridad de España?