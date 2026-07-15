Nokia y NVIDIA crean la primera plataforma de radiocomunicación del mundo basada en IA

Un gran punto de inflexión en el mundo de las telecomunicaciones: la finlandesa Nokia, en colaboración con NVIDIA, ha presentado la primera plataforma de radiocomunicación comercial del mundo basada en tecnologías de inteligencia artificial (AI). Esta innovación permite a los operadores aumentar drásticamente el volumen de datos transmitidos utilizando la infraestructura existente, lo que lleva la calidad de la comunicación digital a un nuevo nivel a escala global. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto se hizo realidad apenas diez meses después de que se anunciara la colaboración entre los dos gigantes. Cabe destacar que, como parte de este acuerdo, NVIDIA también adquirió una parte de las acciones de Nokia. La nueva tecnología permitirá a los operadores de telecomunicaciones duplicar el flujo de datos transmitidos en la misma banda de frecuencia para el año 2028.

Eficiencia de red y un paso hacia la 6G

Según la información de ixbt.com, los nuevos equipos estarán disponibles para los operadores a partir del próximo año. Si bien la eficiencia en el uso del espectro ha aumentado un 20 % actualmente, se espera que esta cifra alcance el 50 % en 2025. Esto contribuirá a una estabilización significativa de la velocidad de la comunicación móvil y de Internet.

La nueva tecnología consta de tres soluciones de hardware y un software especializado, que ayuda a «expandir la presencia de la inteligencia artificial en el mundo físico». El aspecto más importante es que el sistema cumple con el estándar Open RAN. Esto permitirá a los operadores migrar en el futuro al estándar 6G, aún no definido por completo, mediante una simple actualización de software.

Justin Hotard, director general de Nokia, señaló que el uso eficiente de las costosas bandas de frecuencia garantiza un retorno de la inversión más rápido para los operadores. Esto es especialmente crucial para mercados donde el consumo de Internet móvil crece rápidamente, ya que maximizar el uso de los recursos existentes reduce los costos.

No limitándose a la venta de hardware, Nokia también está cambiando su modelo de negocio. La empresa planea ofrecer capacidades de software extendidas bajo un modelo de suscripción (subscription). Esto permitirá mantener las redes constantemente actualizadas con los últimos algoritmos de AI.

El avance tecnológico resultante de esta colaboración no solo mejora la calidad de la comunicación, sino que también fortalece la posición de los chips de NVIDIA en el sector de las telecomunicaciones. Se espera que, en el futuro, la transmisión de grandes volúmenes de datos a través de smartphones y otros dispositivos sea más barata y rápida.