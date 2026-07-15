Rodri critica el arbitraje: Lamine Yamal no está siendo suficientemente protegido en el campo

El centrocampista de la selección española y del Manchester City, Rodri, expresó su descontento con el nivel del arbitraje tras la semifinal de la Copa del Mundo contra Francia. El experimentado jugador destacó que la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, es objeto de un trato brusco constante por parte de los defensas rivales, pero que los árbitros lo pasan por alto. Así lo informa Goal.com informa .

Aunque la selección española venció a Francia por 2-0 y se clasificó para la final de la Copa del Mundo 2026, Rodri planteó problemas serios después del partido en lugar de celebrar. En su opinión, el árbitro salvadoreño Iván Barton no registró las numerosas faltas cometidas contra el prodigio del FC Barcelona, lo que permite a los rivales jugar de forma más agresiva contra el joven talento.

Decisiones arbitrales incomprensibles

En su entrevista posterior al partido, Rodri subrayó que las decisiones del árbitro no estuvieron a la altura del espíritu del juego. Según Goal.com, las estadísticas del encuentro mostraron que solo se cometió una falta contra Yamal. Sin embargo, Rodri afirma que esta cifra está lejos de la realidad.

"Es el tercer partido consecutivo en el que nos enfrentamos a esta situación. Entiendo que no todos los contactos son falta, pero estamos hablando de que el chico ha sido derribado 10 o 15 veces, recibiendo golpes en las piernas. Los árbitros deben detener esto, de lo contrario los defensas seguirán igual. Hoy, la negligencia del árbitro al respecto fue evidente", declaró el capitán de la selección española.

Curiosamente, la única falta oficial del partido provocó un penalti en el minuto 22, que Mikel Oyarzabal transformó con éxito. Esta situación provocó las protestas del seleccionador francés Didier Deschamps, quien también cuestionó el nivel del arbitraje.

El papel de Yamal en el éxito del equipo

A pesar de las polémicas arbitrales, Rodri elogió las actuaciones de Lamine Yamal sobre el terreno de juego. El extremo, que cumplió 19 años un día antes de la semifinal, realizó un gran trabajo no solo en ataque, sino también en tareas defensivas. Su disciplina táctica fue clave, especialmente para frenar a Kylian Mbappé y los ataques peligrosos de los franceses.

En una entrevista con la cadena TVE, Rodri destacó el crecimiento profesional del joven futbolista: "Lamine Yamal hizo un partido fantástico. Especialmente en sus movimientos sin balón estuvo sensacional y nos ayudó muchísimo". Aunque solo marcó un gol en el torneo, el coeficiente de utilidad de Yamal en el campo fue uno de los factores decisivos para que España llegara a la final.

La selección española se prepara ahora para el partido decisivo por el título mundial. Las declaraciones de Rodri se interpretan como un paso estratégico para llamar la atención de los árbitros sobre la protección de las jóvenes estrellas ante posibles lesiones antes de la gran final.