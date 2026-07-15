Uso de armas en una fila de combustible en Rusia deja un herido

En la ciudad rusa de Cheliábinsk, una disputa en una gasolinera se convirtió en un conflicto sangriento. Una persona resultó herida de bala y fue trasladada al hospital.

Se informó que el incidente ocurrió en una estación de servicio en la calle Lutsenko. Inicialmente, uno de los conductores intentó saltarse la fila para cargar gasolina, lo que provocó las protestas de otros clientes.

Según los testigos, la discusión escaló rápidamente a una pelea y uno de los conductores disparó un arma traumática. Como resultado, un hombre que esperaba en la fila fue herido en el abdomen.

«Le pedimos que respetara la fila, pero no quiso. Había niños en los coches. Los disparos podrían haber alcanzado a otros», comentó uno de los testigos del suceso.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital. Las fuerzas del orden detuvieron al sospechoso de 26 años, quien intentaba huir del lugar. Se ha abierto una investigación penal por lesiones corporales.

Como contexto, los problemas de suministro de combustible en Rusia han aumentado en los últimos meses. Debido a los daños en la infraestructura petrolera tras los ataques de drones ucranianos, se observa escasez de gasolina en algunas regiones. Por ello, el país está tomando medidas para aumentar las importaciones.