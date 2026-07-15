Honor presenta la linterna multifuncional Honor Life por 11 dólares

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Honor presenta la linterna multifuncional Honor Life por 11 dólares

La marca Honor, conocida en el mundo de la tecnología por sus smartphones, ha presentado su nuevo y fascinante gadget. La nueva linterna multifuncional, llamada Honor Life, destaca no solo por su precio asequible, sino también por combinar las funciones de varios dispositivos en uno solo. Se espera que este dispositivo se convierta en un asistente fiable en la vida cotidiana, en viajes y en situaciones de emergencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información de ixbt.com, el nuevo gadget integra las capacidades de una linterna clásica, una lámpara de camping y una baliza de emergencia. El precio del dispositivo en el mercado chino es de solo 79 yuanes (aproximadamente 11 dólares). Esta combinación de bajo precio y alta funcionalidad convierte al modelo Honor Life en uno de los productos más competitivos de su segmento.

Capacidades técnicas y distancia de iluminación

La Honor Life está diseñada en un cuerpo cilíndrico, con una longitud de 157 mm y un peso de 195 gramos. El dispositivo cuenta con protección bajo el estándar IPX4, lo que permite utilizarlo sin problemas incluso en condiciones de lluvia. La característica principal de la linterna es que está equipada con dos fuentes de luz independientes.

El LED principal está diseñado para iluminar largas distancias, con un brillo máximo que alcanza los 300 lúmenes. Gracias a un sistema de enfoque especial, el usuario puede ampliar o estrechar el haz de luz. En el modo de enfoque máximo, la luz alcanza más de 200 metros, lo que resulta muy cómodo para moverse en espacios abiertos durante la noche.

Modo camping y autonomía

La luz adicional situada en el lateral del dispositivo permite utilizarlo como lámpara de camping o como luz nocturna. Se han previsto dos niveles de brillo para cada fuente de luz. Esto permite al usuario ahorrar energía o utilizar el brillo máximo según la situación.

La Honor Life está equipada con una batería integrada de 3000 mAh. Esta capacidad garantiza un funcionamiento continuo del dispositivo durante mucho tiempo. Además, los desarrolladores no han olvidado la seguridad: al pulsar el botón dos veces, se activa el modo SOS. Esta función sirve para emitir una señal especial para pedir ayuda en situaciones de emergencia.

Teniendo en cuenta la alta demanda de productos Honor en el mercado, es muy probable que este gadget económico y de calidad aparezca pronto en las estanterías de los minoristas locales. Para los entusiastas de los viajes y los propietarios de automóviles, la Honor Life es, sin duda, una solución compacta y útil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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