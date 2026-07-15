SpaceX lanzó dos cohetes Falcon 9 al espacio en pocas horas

SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, continúa aumentando la frecuencia de sus vuelos espaciales. En menos de ocho horas, la compañía lanzó con éxito dos cohetes Falcon 9, poniendo en órbita un total de 56 satélites Starlink. Este evento marca un nuevo hito en las capacidades técnicas y el potencial logístico de la empresa espacial privada. Así lo informa Ixbt.com informa .

El primer lanzamiento se realizó desde la base de Vandenberg en California, donde un cohete Falcon 9 colocó 27 satélites Starlink en la órbita prevista. Apenas 7 horas y 42 minutos después, un segundo cohete despegó desde la costa opuesta de los Estados Unidos, en el cosmódromo de Florida, transportando esta vez otros 29 satélites.

La expansión de la cobertura global de Internet

Según Ixbt.com, SpaceX demostró una intensidad récord al realizar lanzamientos independientes desde ambas costas estadounidenses en un solo día. El objetivo del proyecto Starlink es proporcionar Internet satelital de alta velocidad en todo el mundo, incluso en las regiones más remotas. Los 56 nuevos dispositivos aumentarán aún más la capacidad de esta red global.

Estas noticias también son relevantes para los usuarios en Uzbekistán, ya que el despliegue de los servicios de Starlink en la región de Asia Central, especialmente las pruebas en el vecino Kazajistán y la futura expansión de la cobertura regional, sigue siendo un tema de gran interés para los entusiastas de la tecnología.

Además, SpaceX presentó recientemente de forma oficial la nueva generación de terminales satelitales Starlink V5. Este dispositivo es significativamente más compacto y ligero que los modelos anteriores. Los ingenieros también lograron reducir el consumo de energía en los nuevos terminales, lo que los hace más prácticos para el uso móvil.

La reutilización de los cohetes Falcon 9 permite a SpaceX reducir los costos de lanzamiento y aumentar drásticamente la frecuencia de las misiones. Hoy en día, la compañía es el operador espacial más activo del mundo, realizando nuevas misiones casi cada semana.