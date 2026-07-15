La startup india Emergent multiplica su valor por cinco en seis meses

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La startup india Emergent multiplica su valor por cinco en seis meses

La startup india Emergent, especializada en codificación basada en AI, recaudó 130 millones de dólares en su última ronda de inversión, alcanzando oficialmente el estatus de «unicornio». El valor de mercado de la empresa se multiplicó por cinco en solo seis meses, llegando a 1.500 millones de dólares. Este evento demuestra una vez más el alto interés en las herramientas de programación basadas en AI en el mundo tecnológico. Así lo informa Techcrunch.com informa .

La ronda de financiación Serie C, liderada por la firma de inversión privada Creaegis, contó con la participación de nuevos inversores como MNI Ventures-Claypond y Sentinel Global, junto a grandes fondos como Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 y Y Combinator. Según TechCrunch, tras este acuerdo, el total de fondos recaudados por Emergent asciende a 230 millones de dólares.

Revolución digital para pequeñas empresas

Emergent no se centra en las grandes corporaciones IT, sino en las pequeñas y medianas empresas que operan tradicionalmente mediante correo electrónico, hojas de cálculo y mensajería. Mukund Jha, uno de los fundadores, describe la idea de la empresa como un «equipo de ingenieros en una caja». Este sistema permite a los emprendedores crear aplicaciones que automatizan sus procesos de negocio sin necesidad de conocimientos complejos de programación.

Actualmente, los ingresos anuales de la empresa son de 120 millones de dólares, con un crecimiento del 70 % en los últimos cuatro meses. Más de 200 000 clientes de pago utilizan los servicios de Emergent. Entre ellos se incluyen empresas de logística, fábricas, firmas de construcción y gestores inmobiliarios que crean software para el seguimiento de procesos de transporte.

Competencia y mercado global

El mercado de codificación con ayuda de AI es muy activo actualmente. Además de startups como Replit, Cursor y Lovable, gigantes como OpenAI y Anthropic también ofrecen sus soluciones. Sin embargo, Emergent se posiciona como una plataforma dirigida a usuarios no técnicos en lugar de desarrolladores. El sistema no solo escribe código, sino que también se encarga del despliegue, hosting y pruebas de las aplicaciones.

La distribución geográfica de los ingresos de la empresa también es interesante: un tercio proviene de América del Norte, otro tercio de Europa y el resto de otros mercados. El mercado indio, origen de la startup, aporta aproximadamente entre el 8 % y el 9 % de los ingresos totales.

Aun así, Mukund Jha no oculta las deficiencias de los productos creados por AI. Destaca que el diseño sigue siendo el punto más débil, ya que muchos sitios web creados con AI resultan muy similares entre sí. En el futuro, la empresa tiene como objetivo mejorar este aspecto y permitir a los usuarios crear interfaces más únicas.

EmergentInteligencia ArtificialStartupTecnologíaInversión
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Abror Shuhratov
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