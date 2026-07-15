Una ciudadana uzbeka dio a luz en un centro de detención en Bielorrusia

Una ciudadana uzbeka detenida en un centro de detención preventiva en Bielorrusia dio a luz a un bebé. Posteriormente, tras completar todos los procedimientos legales y consulares necesarios, a Uzbekistán el bebé fue trasladado y entregado al cuidado de sus familiares cercanos. Así lo informó el Defensor del Pueblo (Ombudsman) del Oliy Majlis.

Se señala que el 15 de mayo de este año, por iniciativa del Ombudsman, miembros de la delegación uzbeka se reunieron con ciudadanos uzbekos detenidos en un centro de detención en Minsk.

Durante la reunión, una ciudadana uzbeka detenida en la institución declaró que estaba embarazada y que, si su hijo nacía en las condiciones de un centro de detención, las posibilidades de brindarle los cuidados necesarios serían limitadas. Por ello, expresó su deseo de que el recién nacido estuviera en Uzbekistán bajo el cuidado de sus familiares cercanos, y solicitó asistencia práctica para repatriar al niño a Uzbekistán según el procedimiento establecido tras su nacimiento y reunirlo con su familia.

La solicitud fue supervisada por el Ombudsman. Tras el nacimiento del niño, se llevaron a cabo todos los procesos legales y consulares necesarios en cooperación con las agencias gubernamentales pertinentes, la misión diplomática de Uzbekistán en la República de Bielorrusia y la Comisión de Derechos Humanos de la CEI.

Como resultado, se formalizaron los documentos necesarios para repatriar al bebé a Uzbekistán. En julio de este año, el niño fue entregado al cuidado de sus familiares y trasladado a Uzbekistán.

El Ombudsman destacó que este proceso se llevó a cabo en cooperación con las organizaciones pertinentes para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos uzbekos que se encuentran en situaciones difíciles en el extranjero por diversas razones, especialmente para garantizar los intereses de los niños.