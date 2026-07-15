De la fábrica de salchichas a la fusión nuclear: la sorprendente elección de Realta Fusion

La startup Realta Fusion, que aspira a revolucionar el mundo de la energía, ha elegido un lugar inesperado para ubicar su nuevo centro de investigación y desarrollo. La empresa está transformando una antigua fábrica situada en Madison, Wisconsin, donde antes se producían salchichas y embutidos bajo la marca Oscar Mayer. Este paso no solo supone la rehabilitación de un edificio industrial, sino un movimiento importante hacia la creación de un centro energético de alta tecnología en el interior de los Estados Unidos. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con TechCrunch, el fundador y CEO de Realta Fusion, Kieran Furlong, bromeó sobre este cambio llamándolo «pasar de las salchichas a la fusión nuclear». El nuevo centro, llamado Forge, planea producir su primer plasma en 2029. Este proyecto es estratégicamente importante para la empresa, ya que Realta demostró recientemente la capacidad de convertir directamente la energía obtenida de reacciones de fusión termonuclear en electricidad.

¿Por qué se eligió una antigua fábrica?

La elección de la fábrica de Oscar Mayer no es una coincidencia. En primer lugar, esta instalación industrial está conectada a redes eléctricas de gran capacidad, lo que cubre las necesidades energéticas necesarias para poner en marcha los reactores de fusión. En segundo lugar, la fábrica está cerca de la sede actual de la empresa. Sin embargo, el factor principal es el apoyo bipartidista (republicanos y demócratas) del gobierno estatal.

El gobierno del estado de Wisconsin y la ciudad de Madison ofrecieron un paquete de incentivos por un total de 55 millones de dólares para mantener a la startup en su territorio. La mayor parte de este paquete, 37,5 millones de dólares, es una exención del impuesto sobre las ventas introducida para la industria de la fusión nuclear. Además, el estado otorga 15 millones de dólares en créditos fiscales y la administración municipal aporta 2,8 millones de dólares en apoyo financiero.

Potencial de personal y competencia regional

La decisión de Realta Fusion de quedarse en Madison fue inesperada, ya que muchas startups similares suelen aspirar a grandes laboratorios nacionales o centros tecnológicos costeros. Por ejemplo, otra startup de Wisconsin, Type One Energy, se mudó a Tennessee en 2024. Sin embargo, el hecho de que la Universidad de Wisconsin-Madison forme cada año a muchos físicos de plasma talentosos garantiza a Realta una sólida reserva de personal.

Actualmente, la demanda de energía limpia está aumentando drásticamente debido al crecimiento de los centros de datos de AI y la electrificación de la economía. Solo este año, las startups en el campo de la energía de fusión han atraído más de 1,5 mil millones de dólares en inversiones. A través de su nuevo centro, Realta Fusion pretende convertir a Wisconsin en uno de los nodos centrales de esta carrera global.

Según Kieran Furlong, ser el «campeón» del estado tiene ventajas únicas. Esto permite no solo obtener ayuda financiera, sino también ganar la atención de los responsables de la toma de decisiones y desarrollar el ecosistema regional. Así, una antigua fábrica de productos cárnicos se convertirá en un futuro cercano en un centro de tecnologías que proporcionará a la humanidad energía limpia e ilimitada.