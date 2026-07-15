Vint Cerf, uno de los padres fundadores de Internet, crea un nuevo estándar para agentes de IA

Vint Cerf, legendario ingeniero y uno de los creadores de los protocolos de Internet (TCP/IP), se ha unido a un nuevo proyecto que promete transformar el futuro de la red global. A pesar de haber concluido sus 20 años de trayectoria en Google, el experto de 81 años sigue dando forma al mundo digital. Se ha sumado a Innovation Labs como asesor para trabajar en la identificación y seguridad de los agentes de inteligencia artificial (AI) en la Internet abierta. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Hoy en día, la mayoría de los agentes de AI operan dentro de ecosistemas cerrados. Sin embargo, según TechCrunch, se espera que en un futuro próximo estos sistemas autónomos se muevan libremente por Internet e interactúen directamente entre sí. Innovation Labs tiene como objetivo regular este proceso, es decir, identificar a cada agente y establecer la responsabilidad de sus acciones.

DNSid: Un pasaporte digital para agentes

Como parte del proyecto, se propone un nuevo estándar llamado DNSid. Este sistema vincula a cada agente de AI con un dominio de Internet específico y confirma su registro mediante pruebas criptográficas. Al igual que el sistema de pasaportes para humanos, esto permite determinar en el mundo digital a quién pertenece cada agente y qué derechos posee.

Vint Cerf destaca que el mayor problema actual es la cuestión de la confianza. "¿Qué autorizaciones tienen los agentes de AI, de dónde provienen y quién es responsable de sus acciones?" son preguntas que siguen abiertas. El nuevo estándar busca encontrar una solución técnica a estos interrogantes. Esto también es relevante para países que desarrollan su economía digital, ya que es inevitable que los sistemas empresariales locales colaboren con agentes de AI internacionales en el futuro.

El difícil camino hacia un estándar único

Actualmente, varias empresas proponen sus propios métodos de identificación, pero su falta de interoperabilidad es el principal obstáculo. Cerf compara esta situación con los inicios de Internet. En aquel entonces, las diferentes redes no podían conectarse entre sí; solo después de la implementación del protocolo único TCP/IP surgió la Internet global.

Innovation Labs y sus socios están probando actualmente este estándar con varios gigantes tecnológicos. Si DNSid tiene éxito, se convertirá en una nueva capa de Internet. En esta capa, no solo los humanos, sino también millones de programas autónomos podrán realizar transacciones e intercambiar datos de forma segura y transparente.

Según Vint Cerf, esta época es tanto emocionante como compleja. La funcionalidad de los agentes de AI es tan potente que se requerirá una fuerte presión por parte de los usuarios y las empresas para controlarlos y regularlos. Al final, solo sobrevivirá el estándar más cómodo y universal.