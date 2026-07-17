El Arsenal indeciso sobre el traspaso de Marcus Rashford

El Arsenal de Londres planea reforzar seriamente su plantilla durante el mercado de fichajes de verano. Debido a la salida de Leandro Trossard y a las dudas sobre el futuro de Gabriel Martinelli, el club busca nuevos nombres para su línea de ataque. Entre los principales candidatos, se menciona el nombre de Marcus Rashford, formado en el Manchester United. Así lo informa Goal.com .

Aunque el club ya ha cerrado el fichaje del extremo del Brujas, Christos Tzolis, se dice que el equipo de Mikel Arteta necesita un jugador con más experiencia. En una entrevista con Goal.com, Jeremie Aliadiere, quien ganó el título invicto con el Arsenal, analizó los pros y los contras de este posible traspaso.

Rashford pasó la temporada pasada cedido en el FC Barcelona, marcando 14 goles en todas las competiciones y ganando La Liga. A pesar de ello, los catalanes no ejercieron la opción de compra de 26 millones de libras. Esto ha generado más interrogantes sobre el futuro del delantero de 28 años.

Experiencia y resistencia a la presión

En opinión de Jeremie Aliadiere, la principal ventaja de Rashford es su conocimiento de la Premier League. «Es un producto del fútbol británico, salido de la academia del Manchester United, y entiende lo que es jugar bajo una gran presión», afirma el exdelantero. La capacidad de Rashford para jugar tanto en banda como en el centro podría aportar diversidad táctica a Arteta.

Sin embargo, Aliadiere está preocupado por la irregularidad del jugador en los últimos años. A pesar de la llegada de Michael Carrick a la dirección del Manchester United, se dice que Rashford tiene la intención de abandonar el club. El club mancuniano espera venderlo por una cifra superior a la ofrecida por el Barcelona, pero no se espera que su precio sea muy elevado según los estándares del mercado.

El dilema principal para el Arsenal es asegurarse de que Rashford sea mejor que Trossard. Aliadiere se muestra escéptico sobre si este fichaje dará los resultados esperados. Destaca que, antes de realizar una inversión importante, es necesario estudiar a fondo el estado mental y la estabilidad del jugador.

Los londinenses necesitan una plantilla amplia para defender el título de liga, logrado tras 22 años de espera, y para competir dignamente en la Champions League. La llegada de una estrella experimentada como Rashford, que aún debe demostrar su valía, podría ser tanto un riesgo como una gran oportunidad para el club.