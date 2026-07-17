Joan Laporta: Messi es el pasado, Lamine Yamal es el futuro

En la víspera de la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, compartió sus reflexiones sobre los talentos formados en el club. El directivo considera este choque decisivo no solo como un duelo entre dos grandes selecciones, sino también como una victoria más para la academia de "La Masia". Desde Nueva York, Laporta destacó que la final demuestra la superioridad mundial de la filosofía del FC Barcelona. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista concedida a RAC1, Joan Laporta se refirió al vínculo simbólico entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Según sus palabras, si Messi es la página más brillante de la historia del club, Yamal, de 17 años, es el inicio de una nueva era. "Estoy feliz de que Messi esté en la final. Es el orgullo de "La Masia". Lionel es el pasado y el presente, mientras que Lamine es el presente y el futuro", declaró el presidente.

La superioridad global de La Masia

La directiva del club se siente orgullosa de contar con ocho jugadores formados en el FC Barcelona dentro de la selección española. Laporta señaló que el estilo de juego del equipo y la calidad de sus canteranos están jugando un papel determinante en el ámbito internacional. En su opinión, la filosofía de juego única del club está dando sus frutos incluso a nivel de selecciones.

En su entrevista, el presidente mencionó no solo a las jóvenes estrellas, sino también a jugadores más experimentados. En su lista incluyó nombres como Pau Cubarsí, Eric García, Dani Olmo, Gavi, Pedri y Ferran Torres. Especialmente, la destacada participación de Pau Cubarsí en esta Copa del Mundo fue elogiada por Laporta.

"Como presidente, estoy orgulloso de haber formado tales talentos en nuestra casa. Que ocho de nuestros jugadores estén en la final es un logro inmenso para el club. Les estoy agradecido a todos", añadió Joan Laporta. Según él, independientemente de quién gane, la academia del FC Barcelona seguirá siendo la ganadora.

Como dato, la final entre Argentina y España se disputará en el MetLife Stadium. Los actuales campeones, liderados por Lionel Messi, se enfrentarán a una joven y dinámica selección española. Este partido es visto por muchos expertos como un relevo generacional y un escenario para descubrir a las nuevas estrellas del fútbol.