Lionel Messi vuelve a frenar a Inglaterra: una dolorosa derrota en la Copa del Mundo 2026

La leyenda viva del fútbol, Lionel Messi, sigue demostrando clases magistrales de nivel mundial incluso a sus 39 años. En la semifinal de la Copa del Mundo 2026, los sueños de la selección de Inglaterra se hicieron añicos precisamente por culpa de este jugador. Los ingleses, bajo la dirección de Thomas Tuchel, estaban cerca de traer el trofeo a casa tras 60 años de espera, pero la magia del capitán argentino en los últimos minutos lo cambió todo. Así lo informa Goal.com informa .

En este encuentro, Inglaterra se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Anthony Gordon. Sin embargo, a cinco minutos del final, Messi hizo valer su jerarquía. Primero, dio una asistencia magistral para el gol del empate de Enzo Fernandez, y en el segundo minuto del tiempo añadido, fue artífice del gol de la victoria de Lautaro Martinez. En una entrevista con Goal.com, el ex defensa Joleon Lescott destacó que Inglaterra no debería quejarse de esta derrota, ya que es imposible detener a Messi.

El error táctico de Thomas Tuchel y el despertar de Messi

La decisión del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, de replegar al equipo tras ponerse en ventaja fue duramente criticada por los expertos. El repliegue defensivo total creó espacios libres para Argentina y para Lionel Messi personalmente. Según Lescott, aunque Messi pareció relativamente tranquilo durante 85 minutos, elevó su nivel de juego drásticamente una vez que su equipo empezó a perder.

Las estadísticas muestran que en la última media hora del partido, Lionel Messi tocó más balones que cualquier otro jugador en el campo, tomando el control total del juego. Esto demuestra una vez más que, a pesar de su edad, sigue siendo capaz de decidir el destino de un partido. El ocho veces ganador del Balón de Oro avanza ahora con confianza hacia su noveno galardón.

Para Inglaterra, esta es otra dolorosa semifinal que quedará en la historia. El equipo era visto como el principal candidato al título tras vencer a rivales fuertes como México y Noruega en las eliminatorias. Sin embargo, repetir el éxito de 1966 se pospone al menos otros cuatro años. La prensa inglesa señala que la táctica excesivamente cautelosa de Tuchel no podía justificarse ante un genio como Messi.

Este enfrentamiento también despertó un gran interés entre los aficionados al fútbol. El hecho de que Messi, incluso después de su paso al Inter Miami, pueda mostrar tales resultados en torneos de alto nivel como la Copa del Mundo, es un alto reconocimiento a su profesionalismo. Argentina, por su parte, sigue su camino hacia una nueva medalla de oro en su historia.