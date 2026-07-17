Los funcionarios rusos pasarán totalmente a la plataforma «Maks» para 2030

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Los funcionarios rusos pasarán totalmente a la plataforma «Maks» para 2030

El gobierno ruso ha decidido que todos los empleados de los organismos públicos del país deberán utilizar servicios de comunicación locales para el año 2030. Esta iniciativa es una parte fundamental de la estrategia para garantizar la ciberseguridad y reducir la dependencia de tecnologías extranjeras. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según un documento oficial publicado en el portal de información jurídica, para la fecha límite, las comunicaciones laborales de los funcionarios deberán realizarse al 100 % a través de un servicio de intercambio de información multifuncional basado en «Maks». Este proyecto contempla no solo la mensajería, sino también la unificación de todos los procesos digitales de la administración pública en un sistema único y protegido.

Cuestiones de seguridad e independencia

El objetivo principal de crear la nueva plataforma es aumentar el acceso a servicios en diversos ámbitos y crear un entorno tecnológico cómodo y seguro. Asimismo, garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos y recibidos se ha establecido como una prioridad.

Según Ixbt.com, este proceso de transición tiene como fin fortalecer la soberanía digital de Rusia. Ante la situación política global y las posibles restricciones de los gigantes tecnológicos internacionales, contar con sistemas de comunicación internos se considera una medida necesaria para el funcionamiento estable del aparato estatal.

Restricciones en las tiendas de aplicaciones

Junto con el anuncio de esta decisión, surgieron obstáculos inesperados para el software local. En particular, el mensajero «Maks» y la aplicación VK fueron eliminados de la tienda en línea Google Play para el sistema operativo Android. Esto demuestra que persisten las complejidades en las relaciones entre las empresas tecnológicas rusas y las plataformas internacionales.

Poco antes, estas aplicaciones también habían desaparecido de la App Store de Apple. Tales restricciones podrían acelerar el traslado de los funcionarios a plataformas locales, ya que la confianza en los ecosistemas extranjeros está disminuyendo.

Esta experiencia también podría ser interesante para Uzbekistán y otros países de la región. Muchos países están reevaluando los aspectos de seguridad del uso de mensajeros públicos como Telegram o WhatsApp en la administración pública y trabajan en la implementación de sistemas de comunicación corporativos cerrados.

En conclusión, este plan fijado para 2030 es uno de los pasos más importantes hacia la transición de la infraestructura digital rusa a un modo totalmente autónomo. El éxito del proyecto dependerá no solo de la calidad del software, sino también de su facilidad de uso para los usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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