SpaceX acelera la construcción de un nuevo cosmódromo para el cohete más grande del mundo

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SpaceX acelera la construcción de un nuevo cosmódromo para el cohete más grande del mundo

La empresa SpaceX, dirigida por Elon Musk, continúa activamente la construcción de una nueva plataforma de lanzamiento diseñada para el cohete Starship en el Kennedy Space Center de Florida. Las últimas imágenes de alta calidad difundidas en Internet muestran el proceso de elevación de una enorme torre de servicio, lo que constituye un paso importante en los planes de la humanidad para conquistar Marte. En el sitio de construcción se puede ver incluso el famoso Tesla Cybertruck de la compañía. Según Ixbt.com, informa al respecto.

Actualmente, SpaceX trabaja simultáneamente en varias instalaciones en la costa espacial de EE. UU. En particular, los procesos de creación de infraestructura en el complejo de lanzamiento LC-39A del Kennedy Space Center y en el sitio SLC-37 de Cabo Cañaveral avanzan a un ritmo acelerado. Según ixbt.com, estas instalaciones servirán para aumentar significativamente la frecuencia de los vuelos de los cohetes Starship.

Complejos Gigabay: 1000 cohetes al año

Además de las nuevas plataformas de lanzamiento, SpaceX está construyendo en paralelo dos enormes complejos de producción y ensamblaje Gigabay. Uno de ellos se encuentra en la base Starbase en Texas y el otro en Florida. Se espera que estos edificios sean de las estructuras más grandes del mundo. Según el plan, cada complejo tendrá la capacidad de ensamblar hasta 1000 cohetes Starship al año.

La compañía tiene como objetivo poner en funcionamiento ambos centros de producción para finales de 2026. De esta manera, SpaceX aumentará drásticamente la producción de cohetes necesarios para los vuelos a Marte. La nueva infraestructura permitirá a la empresa realizar lanzamientos desde varios sitios simultáneamente, lo cual es fundamental para las misiones comerciales y los programas de la NASA.

Aunque se observa un aumento en el ritmo de construcción de la nueva plataforma de lanzamiento, también surgen situaciones inesperadas en los procesos de prueba. Por ejemplo, SpaceX se vio obligado a cancelar el 13.º vuelo de prueba del cohete Starship, programado para el 16 de julio de 2026 en la base Starbase de Texas, por diversas razones.

El proyecto Starship tiene una importancia revolucionaria no solo para SpaceX, sino para toda la industria aeroespacial mundial. Se espera que este sistema de cohetes totalmente reutilizable reduzca significativamente el costo de transporte de carga al espacio. Con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones en Florida y Texas, SpaceX pretende mantener un liderazgo absoluto en la exploración espacial.

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Abror Shuhratov
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