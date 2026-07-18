Lionel Scaloni revela su plan para la final contra España

La selección argentina se enfrentará a España en la final de la Copa del Mundo 2026. Antes del duelo decisivo, Lionel Scaloni destacó que el juego del rival no es un secreto para su equipo, pero que solo defender no será suficiente para ganar.

Según el seleccionador argentino, el equipo debe limitar las fortalezas de España mientras impone su propio estilo de juego al rival.

España, un equipo ya estudiado

Lionel Scaloni reveló que el cuerpo técnico argentino comenzó a analizar a la selección española hace mucho tiempo.

«Ya habíamos analizado a España, porque debíamos jugar contra ellos en marzo», declaró el técnico en la rueda de prensa.

Destacó que Argentina ha estado estudiando a todos los posibles rivales que podría enfrentar en la Copa del Mundo desde diciembre.

Por ello, la atención previa a la final no se centró exclusivamente en España.

«Sabemos cómo juegan»

Scaloni afirmó que el estilo de juego y las virtudes de España son bien conocidos por la comunidad futbolística.

«No es el mejor camino volver a analizarlos desde cero. Sabemos muy bien cómo juegan los españoles y sus puntos fuertes son conocidos por todos», señaló.

España destaca por su posesión de balón, pases cortos y presión colectiva. Argentina intentará limitar estas ventajas al máximo en la final.

Argentina no se limitará a defender

Scaloni enfatizó que detener los ataques de España no es la única tarea en la final.

«Trataremos de neutralizar sus facetas más peligrosas. Al mismo tiempo, debemos imponer nuestro juego al rival», dijo el entrenador.

Añadió que Argentina utilizará métodos tácticos considerados eficaces específicamente contra España.

Por lo tanto, los actuales campeones del mundo no esperarán los errores del rival y buscarán tomar la iniciativa.

Se espera un resultado histórico en la final

La final de la Copa del Mundo entre España y Argentina se disputará en la noche del 19 al 20 de julio.

El encuentro comenzará a las 00:00 hora de Taskent.

Si Argentina gana, se consagrará campeona del mundo por cuarta vez en su historia. España, por su parte, saltará al campo buscando su segundo título mundial.

¿Prevalecerá la posesión de España o el plan de Scaloni llevará a Argentina a un nuevo campeonato?