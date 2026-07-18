A sus 39 años, Messi lidera las estadísticas del Mundial 2026

Lionel Messi A pesar de su edad, Lionel Messi desempeña un papel decisivo en el juego de Argentina en el Mundial 2026. El delantero de 39 años encabeza varias estadísticas clave del torneo.

Messi suma 8 goles, liderando la tabla de goleadores. También ocupa el primer lugar en la clasificación combinada de goles y asistencias con 12 acciones decisivas.

El atacante argentino es muy activo en la creación de juego, habiendo completado 25 regates exitosos. Messi es el primero en ambos apartados.

En cuanto a pases precisos, registra 19. El número de sus disparos a puerta ha llegado a 35, siendo esta la mejor marca del torneo.

Los números de Messi demuestran que sigue siendo el jugador central para Argentina. Él dirige los ataques, atrae a la defensa rival y asume la responsabilidad de finalizar las jugadas.

Se espera que Argentina se enfrente a España en la final. Estas estadísticas confirman que el equipo depende en gran medida de él en ataque antes del partido decisivo.