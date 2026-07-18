Tajiyev critica duramente a los jugadores del Pakhtakor tras el derbi

El Pakhtakor empató 1-1 contra el Lokomotiv en el derbi de Taskent, perdiendo dos puntos vitales en la carrera por el título. Tras el encuentro, el entrenador del equipo, Kamoliddin Tajiyev, no ocultó su profunda insatisfacción con el desempeño de sus pupilos.

Según el técnico, el Pakhtakor prácticamente dejó de jugar tras marcar el primer gol.

«Marcamos un gol y luego no jugamos»

El Pakhtakor se adelantó en el minuto 11 gracias a un gol de Rustam Turdimurodov. Sin embargo, el equipo no pudo mantener la ventaja y Shodiyor Shodiboyev empató para el Lokomotiv en la segunda mitad.

Tajiyev sugirió que sus jugadores pudieron haber pensado que la victoria sería fácil tras el primer tanto.

«Marcamos un gol y con eso el equipo de Pakhtakor dejó de jugar. No sé por qué pasó esto. Pensaron que ganarían sin esforzarse. Pero nadie regala nada fácilmente», declaró el entrenador.

Destacó que, salvo los primeros diez minutos, el equipo tuvo una actuación deficiente durante todo el partido.

«Nadie jugó a su nivel»

En la rueda de prensa, se le preguntó al entrenador si el parón de dos meses pudo haber afectado el ritmo del equipo.

Sin embargo, Tajiyev no aceptó esto como una excusa principal.

«Si no hay tono físico, todos deben luchar, jugar y correr. No todos están en forma. Creo que es otra cosa. Analizaremos y hablaremos de ello», afirmó.

Para el especialista, el problema no se limita a una sola línea o a jugadores específicos.

«Había problemas en todas las posiciones»

Las estadísticas del partido indican que el Pakhtakor solo realizó dos tiros a puerta. Por su parte, el Lokomotiv registró cinco.

Tajiyev también señaló la incapacidad de su equipo para finalizar las jugadas con remates a portería.

«Hoy hubo muchos problemas. Había problemas en todas las posiciones. Llegamos al área, pero nadie dispara. Si no disparas, nadie puede marcar», dijo el entrenador.

Según sus palabras, los jugadores se excedieron en acciones innecesarias en lugar de rematar en posiciones favorables.

Chinedu necesita tiempo

Kamoliddin Tajiyev también evaluó el desempeño del nuevo delantero, Chinedu.

«Chinedu está bien en los entrenamientos. Hoy también lo intentó. Todavía necesita adaptarse al juego. Acaba de llegar. Si Dios quiere, marcará goles», citó el periodista de Tribuna.uz. Tribuna.uz periodista.

Tras las declaraciones de Tajiyev, se espera un análisis serio y una charla abierta con los jugadores en el Pakhtakor después del derbi.

El equipo, que lucha por el campeonato, deberá evitar repetir estas pérdidas de puntos en las próximas jornadas.