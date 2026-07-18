El gobierno de Irak ha anunciado la firma de un acuerdo oficial con SpaceX, la empresa dirigida por Elon Musk. Según este pacto, se ha autorizado oficialmente al sistema de internet satelital Starlink para operar en el territorio nacional. Este paso se considera un hito estratégico para expandir las tecnologías digitales y el acceso a la red global en la región de Oriente Medio. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información difundida por iXBT.com y citando a Baligh Abu Kalal, jefe del comité ejecutivo de la Comisión de Medios y Comunicaciones de Irak, la licencia otorgada permitirá a los ciudadanos iraquíes acceder a un internet seguro y de alta velocidad. El representante gubernamental expresó su confianza en que la implementación de esta tecnología modernizará radicalmente la infraestructura de telecomunicaciones del país.

Hacia la eliminación de la brecha digital

La entrada de Starlink al mercado iraquí es de gran importancia, especialmente para las zonas remotas donde el internet por cable tradicional o las torres de telefonía móvil no llegan. Actualmente, la mala calidad de la conexión o la falta total de servicio en muchas provincias aisladas de Irak sigue siendo uno de los principales problemas. La tecnología satelital servirá para eliminar estas barreras.

La declaración oficial destaca que se prevé que los precios de conexión sean asequibles para todos los sectores de la población. Aunque los equipos de Starlink y la cuota mensual suelen ser algo elevados en otras regiones, el gobierno iraquí podría haber negociado tarifas especiales o subsidios al respecto.

Este proyecto abre nuevas oportunidades no solo para los usuarios particulares, sino también para los sistemas de educación y salud. Gracias a una conexión estable en escuelas y hospitales de zonas remotas, será posible desarrollar la educación a distancia y los servicios de telemedicina, lo cual se espera que tenga un impacto positivo en la situación socioeconómica del país.

Contexto regional y seguridad

El gobierno iraquí también ha prestado especial atención a los aspectos de seguridad de la red Starlink. Según Baligh Abu Kalal, el sistema cumple con todos los estándares de seguridad necesarios y operará bajo control estatal, lo cual es fundamental para garantizar la ciberseguridad nacional.

Para Uzbekistán y otros países de Asia Central, la expansión de proyectos de gran envergadura como Starlink en regiones vecinas podría ser una experiencia interesante. Actualmente, muchos países en desarrollo dependen de las tecnologías satelitales para proporcionar internet en áreas con terrenos difíciles.

En conclusión, el lanzamiento de Starlink en Irak integrará al país de manera más sólida en el espacio informativo global. Se espera que en los próximos meses se publiquen instrucciones detalladas sobre la compra de terminales y la suscripción al servicio.