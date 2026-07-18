Tuchel asume toda la responsabilidad tras la derrota en semifinales

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Tuchel asume toda la responsabilidad tras la derrota en semifinales

Las decisiones de Thomas Tuchel fueron duramente cuestionadas tras la derrota de Inglaterra por 1-2 ante Argentina en las semifinales de la Copa Mundial 2026. El técnico alemán declaró abiertamente que no se arrepiente de sus cambios, pero que no elude su responsabilidad.

Antes del partido por el tercer puesto contra Francia, Tuchel respondió a las críticas defendiendo las decisiones que tomó en aquel momento.

«Si hay que asumir la culpa, estoy listo»

En la rueda de prensa, Tuchel expresó su disposición a asumir la responsabilidad de las decisiones tácticas en el partido contra Argentina.

«Si alguien tiene que asumir la responsabilidad, estoy dispuesto a hacerlo. Si hay que firmar un acuerdo así, estoy de acuerdo», afirmó.

Al mismo tiempo, el entrenador subrayó que no renunciará a sus decisiones bajo la presión de las críticas.

Tuchel no se arrepiente de sus sustituciones

Los cambios defensivos realizados por Tuchel después de que Inglaterra se pusiera por delante en el marcador suscitaron muchas dudas.

Sin embargo, el técnico explicó que sintió la necesidad de intervenir en el juego del equipo en ese momento.

«No me arrepiento de las decisiones que tomé. Sentí que tenía que cambiar algo para el equipo», dijo Tuchel.

En su opinión, un entrenador debe evaluar la situación durante el partido y tomar decisiones rápidas.

Una decisión basada en la intuición y la experiencia

Tuchel destacó que no realizó las sustituciones por casualidad ni bajo presión.

«Tomé la decisión basándome en mis sentimientos, mi intuición y mi experiencia. Hice todo esto para ayudar al equipo y lograr un resultado», declaró el seleccionador de Inglaterra.

A pesar de ello, Inglaterra encajó dos goles al final del encuentro y se quedó fuera de la final.

«Nadie sabe qué habría pasado con otra decisión»

Tuchel también reaccionó a las alternativas propuestas por los críticos.

En su opinión, nadie puede garantizar que dar entrada a otros jugadores o cambiar la táctica habría dado necesariamente un mejor resultado.

«Nadie sabe qué resultado habría dado otra sustitución u otro cambio táctico», señaló el técnico.

Inglaterra se prepara ahora para el duelo contra Francia

Tras la derrota en semifinales, la selección de Inglaterra se enfrentará a Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial.

Este encuentro también tendrá una importancia especial para Tuchel, ya que el entrenador tiene la oportunidad de responder a las críticas tras el partido contra Argentina con un resultado en el campo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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