El encuentro entre Tom Brady y Lionel Messi: la famosa foto con Lamine Yamal bajo debate

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El encuentro entre Tom Brady y Lionel Messi: la famosa foto con Lamine Yamal bajo debate

Dos leyendas del deporte mundial, la estrella del fútbol americano Tom Brady y el rey del fútbol Lionel Messi, se reunieron en Nueva York para una charla interesante antes de la final de la Copa del Mundo. El centro de la conversación fue la foto viral de Lionel Messi bañando al bebé Lamine Yamal. Tom Brady calificó esta imagen de «profética», ya que años después, aquel bebé ha alcanzado el nivel necesario para luchar por el campeonato contra Messi. Así lo informa Goal.com informa .

Esta famosa foto fue tomada en 2007, cuando Lamine Yamal tenía solo unos meses y Messi comenzaba a brillar con el FC Barcelona. Hoy, a sus 19 años, Yamal se prepara para enfrentarse a la Argentina de Lionel Messi como uno de los líderes de la selección española. Este suceso demuestra el relevo generacional en el mundo del fútbol y una curiosa ironía del destino.

Messi sobre el joven talento

Lionel Messi dedicó palabras amables a su rival, varias décadas menor que él. «A sus 19 años, ya se ha convertido en uno de los jugadores líderes del fútbol mundial. Tiene toda su carrera por delante y una oportunidad increíble para lograr resultados históricos. Siempre le deseo lo mejor», declaró Messi en un evento organizado por la FIFA y Fanatics.

Al mismo tiempo, el capitán argentino enfatizó que no le regalará la victoria a España en la final. Según Messi, la selección argentina tomará todas las medidas para detener a Lamine Yamal, aunque sea una tarea muy difícil. Señaló que España no depende de un solo jugador y que cuentan con muchos otros futbolistas talentosos en su plantilla.

Si observamos las estadísticas, esta Copa del Mundo está siendo sumamente exitosa para Lionel Messi. Con 8 goles y 4 asistencias en 7 partidos, sigue rompiendo sus propios récords. Su registro total en Copas del Mundo ha alcanzado los 21 goles y 12 asistencias en 33 partidos.

El impacto de Yamal y las expectativas de la final

Aunque las estadísticas de Lamine Yamal en este torneo no son tan brillantes como las de Messi (1 gol en 7 partidos), su impacto en el campo es incomparable. Fue él quien provocó el penalti en la semifinal contra Francia, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo. Los movimientos rápidos de Yamal mantienen a los defensas rivales bajo presión constante y crean espacios para sus compañeros.

Esta final podría ser la última Copa del Mundo en la carrera de Messi, mientras que para Yamal es la primera. El bebé que una vez estuvo en los brazos de Messi ahora intenta arrebatarle el trono. La comunidad futbolística espera este enfrentamiento no solo como un duelo entre dos países, sino como el choque de dos grandes épocas.

Cabe recordar que el padre de Lamine Yamal, al publicar esta foto en redes sociales, la describió como «el comienzo de dos leyendas». Ahora, esas palabras deben confirmarse en el campo de juego.

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Jahongir Tursunov
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