Deschamps se dirige a los jugadores antes de su último partido

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Deschamps se dirige a los jugadores antes de su último partido

La selección de Francia se enfrentará a Inglaterra para intentar terminar la Copa Mundial 2026 con una medalla. Este encuentro será el último partido de Didier Deschamps como seleccionador nacional.

Antes del choque decisivo, el técnico francés pidió a sus jugadores no dejarse llevar por las emociones y centrarse en conseguir el tercer puesto.

«Esto no es un amistoso»

Didier Deschamps subrayó que no se puede subestimar la importancia del partido contra Inglaterra.

«Debemos darlo todo y alcanzar nuestro objetivo. Es una Copa Mundial, no un partido amistoso», declaró el seleccionador de Francia.

Según él, los jugadores y el cuerpo técnico deben aprovechar todas las oportunidades para terminar el torneo con un resultado digno.

Ambos equipos cayeron en semifinales

Francia no pudo lograr su objetivo de llegar a la final. Inglaterra también disputará el partido por el tercer puesto tras una derrota igualmente dolorosa.

«Inglaterra, al igual que nosotros, no quería perder en semifinales. Pero ahora ambos equipos están aquí», dijo Deschamps.

El técnico señaló que los jugadores deben centrarse en la tarea que tienen por delante en lugar de pensar en el resultado anterior.

El único objetivo de Francia está claro

Deschamps destacó que para el equipo solo hay una misión: ganar la medalla de bronce de la Copa Mundial.

«Debemos centrar nuestra atención en un solo objetivo: conseguir el tercer puesto», afirmó.

El partido entre Francia e Inglaterra brinda a ambos equipos la oportunidad de cerrar el torneo con una victoria y mantener su prestigio ante los aficionados.

Deschamps también anunció su decisión final

El seleccionador francés confirmó que el partido contra Inglaterra será su último al frente de la selección nacional.

«Sé que este será mi último partido como seleccionador nacional. No quiero que nadie llore. La vida continúa», dijo Deschamps.

De este modo, el duelo contra Inglaterra será para Francia no solo una oportunidad por la medalla de bronce, sino también para cerrar dignamente la era Deschamps.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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