Chelsea presenta sus nuevas equipaciones para la temporada 2026-27

El Chelsea, en colaboración con Nike, ha presentado oficialmente su nueva equipación local para la temporada 2026-27. Lanzada tras una campaña global con estrellas como Justin Rose y Madonna, la camiseta combina la nostalgia de los años 70 con la tecnología Aero-FIT. El detalle principal es el escudo del león retro en color oro amarillo. Según Goal.com informa.

La nueva camiseta local mantiene el tradicional "Bright Blue" con cuello abotonado. Para conmemorar los 75 años de la llegada de Ted Drake, se han integrado marcas de garras de león en el tejido. El logo de Nike y el escudo del club incluyen detalles en "Midwest Gold". El diseño fue desarrollado consultando a los aficionados.

En cuanto a los precios, la versión réplica cuesta 89,99 libras, mientras que la versión "authentic" que usan los jugadores cuesta 134,99 libras. El club promociona la equipación mediante conciertos y murales en todo el mundo.

También se han filtrado detalles sobre la equipación visitante. Se espera que el equipo vuelva al color negro tras una década. Sin patrones gráficos, contará solo con detalles amarillos en el cuello y las mangas, recordando a la icónica equipación de la temporada 2012/13.