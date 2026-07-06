Neymar anuncia el fin de su carrera en la selección de Brasil

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Neymar anuncia el fin de su carrera en la selección de Brasil

Una de las estrellas más brillantes en la historia del fútbol brasileño y máximo goleador de todos los tiempos de la selección, Neymar, ha puesto fin a su carrera internacional. Esta decisión inesperada y emotiva se anunció tras la eliminación de Brasil en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega. Para el delantero de 34 años, este torneo fue su última gran competición. Así lo informa Goal.com informa .

En el partido contra Noruega, los brasileños perdieron 1-2, viéndose obligados a abandonar el torneo prematuramente. Aunque Neymar marcó de penalti en los últimos minutos, no fue suficiente para salvar a los «pentacampeones». Tras el pitido final, el jugador, incapaz de contener las lágrimas sobre el césped, confirmó en la zona mixta que no volvería a vestir la camiseta nacional.

El fin de un camino legendario

Neymar comentó simbólicamente el final de su carrera internacional: «Lo intenté, lo di todo. Todo empezó en el MetLife Stadium y ahí es donde termina. Ahora se acabó», declaró el delantero. Según Goal.com, el estado emocional del jugador refleja lo difícil que ha sido aceptar esta decisión.

Los 16 años de carrera de Neymar con Brasil han estado llenos de récords y momentos inolvidables. Disputó 130 partidos y logró marcar 80 goles. Con este resultado, superó el récord de la leyenda Pelé, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia del país. Además, cuenta con 59 asistencias en su haber.

Cifras y legado

Neymar no solo destacaba por sus goles, sino también por su capacidad de liderazgo en el campo. Ocupa el segundo lugar en la lista de jugadores con más partidos en la selección. Lamentablemente, en su palmarés falta el título de campeón del mundo, pero durante más de una década fue la cara y el símbolo del fútbol brasileño.

Llevando con orgullo el dorsal 10, Neymar siempre fue el eje del juego ofensivo del equipo, a pesar de los cambios tácticos y de entrenadores. Su partida marca el fin de toda una era en el fútbol brasileño. Ahora, la «Seleção» tendrá que buscar a su nuevo líder, pero los registros estadísticos y el estilo de juego de Neymar permanecerán en la memoria de los aficionados durante mucho tiempo.

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