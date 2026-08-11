Dean Huijsen recibe el mítico dorsal 4 del Real Madrid

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Dean Huijsen recibe el mítico dorsal 4 del Real Madrid

El defensa central del Real Madrid, Dean Huijsen, recibió oficialmente el mítico dorsal número 4 del club antes de la temporada 2026/27. Según informa Goal.com, aunque el joven español jugó con otro número en su primera temporada, destacó que llevar el dorsal de leyendas del club como Sergio Ramos y Fernando Hierro había sido un sueño de su infancia, y prometió estar a la altura. Sobre ello, Goal.com informa .

Para Dean Huijsen, que lució el número 24 la temporada pasada, este cambio representa uno de los mayores hitos de su carrera profesional. El hecho de que su ciudad natal, Málaga, también esté vinculada a otra leyenda del club, Fernando Hierro, hace que el acontecimiento sea aún más especial para el futbolista. El defensa compartió en sus redes sociales una fotografía con su nuevo uniforme, acompañada de un sincero mensaje de agradecimiento y recuerdos personales.

Siguiendo los pasos de Sergio Ramos y Fernando Hierro

En su declaración, Dean Huijsen recordó que Sergio Ramos era su gran ídolo durante la infancia y que incluso jugaba con botas SR4 para imitarlo. «Jugar en el Real Madrid y llevar el número 4 siempre ha sido mi sueño. Fernando Hierro llevó este dorsal antes que yo y, al igual que yo, es de Málaga, lo que lo hace aún más especial», declaró el joven futbolista a los medios del club.

La próxima temporada 2026/27 se considera un periodo decisivo en la carrera de Huijsen. A pesar de haber mostrado un buen rendimiento en su primer año en Madrid, el defensa no entró en la convocatoria de la selección española de Luis de la Fuente para el Mundial debido a su falta de regularidad. Sin embargo, sus convincentes actuaciones al final de la temporada y una concentración completa bajo las órdenes exigentes de José Mourinho alimentan la esperanza de que recupere su mejor forma.

La influencia de David Alaba y su agradecimiento

En los últimos años, el experimentado internacional austriaco David Alaba había llevado el dorsal número 4. Huijsen destacó especialmente la ayuda de su compañero, que decidió abandonar el club, y señaló que aprendió mucho de su liderazgo durante los entrenamientos en Valdebebas. También afirmó que Alaba siempre ayudaba a los jóvenes con su experiencia, tanto dentro como fuera del campo.

Mientras se prepara para la nueva temporada con grandes objetivos, Dean Huijsen agradeció a la directiva del club, al presidente, al entrenador y a todos los aficionados. «Sé que este número tiene una gran historia y está asociado a muchas leyendas. Intentaré escribir mi propia historia para que algún día la gente considere que soy digno de este uniforme y de este dorsal. Ya sea en los entrenamientos o en los partidos, daré lo mejor de mí cada día», concluyó el futbolista.

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