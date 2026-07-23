El FC Barcelona refuerza su ataque: Karim Adeyemi firma con los catalanes

El club español FC Barcelona ha anunciado oficialmente el fichaje del internacional alemán Karim Adeyemi con el objetivo de solucionar sus problemas en la línea de ataque. El talentoso jugador de 24 años, procedente del Borussia Dortmund, ha firmado un contrato de cinco años con los catalanes, válido hasta junio de 2031. Así lo informa Goal.com en su reporte.

Este movimiento es muy valorado por los expertos del mercado de fichajes. Según Goal.com, el coste del traspaso asciende a 29 millones de euros, cifra que podría aumentar mediante diversas variables. Se espera que Karim Adeyemi ocupe el lugar dejado por Robert Lewandowski y Marcus Rashford, cuyo periodo de cesión ha finalizado.

Karim Adeyemi se convierte en el segundo gran fichaje de los catalanes en este mercado estival. Anteriormente, el equipo había cerrado la incorporación de Anthony Gordon. El delantero alemán destaca por su velocidad y polivalencia. Durante sus cuatro años en Dortmund, disputó 146 partidos y anotó 36 goles.

¿Por qué el Borussia Dortmund decidió vender a su estrella?

El director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, ofreció declaraciones oficiales sobre el traspaso. Según explicó, el hecho de que al jugador solo le quedara un año de contrato y su deseo personal de unirse alfueron determinantes. Ricken subrayó que el acuerdo se alcanzó pensando en los intereses del club.

"Karim ha sido una pieza fundamental de nuestro equipo durante los últimos cuatro años. Con él, alcanzamos la final de la Champions League en 2024. Sin embargo, este verano ambas partes decidieron separar sus caminos. Cuando nos comunicó su deseo de mudarse al Camp Nou, analizamos todas las opciones y le dimos luz verde", afirmó Lars Ricken.

Adeyemi, por su parte, se despidió de su antiguo equipo y de la afición. Agradeció a todos los que le apoyaron desde su llegada procedente del Red Bull Salzburg en 2022. Se prevé que su adaptación al conjunto catalán sea sencilla, ya que debutó en la selección alemana bajo las órdenes de Hansi Flick.

Nuevas oportunidades en el sistema de Hansi Flick

La colaboración previa entre Hansi Flick y Karim AdeyemiFC Barcelona. El técnico conoce bien las capacidades del jugador, y Adeyemi es un atacante versátil que puede jugar tanto en banda como de delantero centro, lo que ofrece a Flick más variantes tácticas.

Cabe destacar que la directiva catalana no planea detenerse aquí en el refuerzo de su ataque. Tras el fichaje de Adeyemi, se espera que el club continúe las negociaciones por el delantero del Atlético de Madrid, Julian Alvarez. Esto demuestra que la próxima temporada, la línea ofensiva del FC Barcelona tendrá una cara totalmente nueva.