El actual campeón de la Premier League, el Arsenal, está considerando la contratación de Eli Junior Kroupi, jugador del Bournemouth, con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Aunque el talento francés de 20 años ha atraído la atención de muchos grandes clubes tras sus brillantes actuaciones la temporada pasada, su precio de transferencia y su capacidad para soportar la presión de alto nivel son objeto de intensos debates entre los expertos. Así lo informa Goal.com informa .

Eli Junior Kroupi se unió al Bournemouth procedente del Lorient francés por 10 millones de libras en el verano de 2025. En su temporada de debut en Inglaterra, logró destacar anotando 13 goles en la Premier League. Sus actuaciones decisivas ayudaron enormemente a los «Cherries» a clasificarse para competiciones europeas por primera vez en su historia. Según Goal.com, el valor de mercado del jugador se estima actualmente en 85 millones de libras esterlinas.

La advertencia de Mikael Silvestre

Mikael Silvestre, exdefensa de la selección francesa y del Arsenal, elogió el potencial del joven delantero, aunque subrayó que un traspaso al club londinense sería un riesgo importante. Según Silvestre, la diferencia de nivel entre el Bournemouth y el Arsenal es enorme y el entorno es totalmente distinto para un jugador joven. «Jugué con su padre y sigo la evolución de Eli Junior, pero la presión en un club grande es diferente», afirma el exfutbolista.

Tras ganar el título la temporada pasada, el equipo de Mikel Arteta busca reforzar su plantilla. Para su línea de ataque, el Arsenal no solo contempla a Kroupi, sino también la opción de Julian Alvarez, delantero del Atlético de Madrid. Sin embargo, el coste potencial de más de 100 millones de libras por el campeón del mundo obliga a los londinenses a buscar alternativas.

La temporada pasada, Kroupi logró marcarle al Arsenal tanto en casa como fuera. Esto dejó una impresión positiva en Arteta sobre la serenidad del joven delantero en los partidos importantes. Actualmente miembro de la selección sub-21 de Francia, se espera que el jugador llame pronto la atención de Didier Deschamps y sea convocado a la selección absoluta.

Si este traspaso se concreta, el Bournemouth podría obtener un beneficio enorme al vender a su jugador ocho veces más caro en solo un año. Para el Arsenal, sería una inversión de futuro. Sin embargo, los rumores de que el precio de 85 millones de libras es excesivo para un joven de 20 años siguen siendo uno de los temas principales del mercado de fichajes.

En conclusión, Eli Junior Kroupi es actualmente uno de los delanteros más prometedores de Europa. Su experiencia en la Premier League y su olfato goleador podrían encajar en un equipo ofensivo como el Arsenal, pero los aspectos financieros del traspaso y la adaptación del jugador a un nuevo nivel siguen siendo las cuestiones clave.