Luis Suárez al nivel de Lionel Messi: el técnico del Inter Miami elogia al legendario delantero

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Luis Suárez al nivel de Lionel Messi: el técnico del Inter Miami elogia al legendario delantero

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, elogió el desempeño del delantero Luis Suárez, colocándolo al mismo nivel que el legendario Lionel Messi. En el partido de la MLS contra el Chicago Fire, el veterano uruguayo sorprendió a todos con su talento. Así lo informa Goal.com informa .

Tras una pausa de siete semanas debido a la Copa del Mundo, el Inter Miami recibió al Chicago Fire y ganó 3-2. Lionel Messi no participó en este encuentro por estar de vacaciones, pero Luis Suárez lo reemplazó dignamente. El delantero uruguayo, portando el brazalete de capitán, logró marcar un doblete.

Robert Lewandowski derrotado en su debut

Este partido terminó en derrota para la estrella polaca Robert Lewandowski, quien debutaba con el Chicago Fire. El experimentado delantero, que llegó a la MLS procedente del FC Barcelona, jugó 62 minutos con su nuevo equipo. Tras el encuentro, Lewandowski destacó que solo había entrenado dos días con sus compañeros y que necesitaba tiempo para adaptarse por completo.

El gol de la victoria para el Inter Miami fue anotado en el minuto 87 por el canterano Preston Plambeck. El joven jugador no pudo ocultar su emoción tras su primer gol en la MLS y se mostró feliz de haber dado los tres puntos a su equipo.

Hoyos: "Jugadores así son irreemplazables"

En la rueda de prensa posterior al partido, Guillermo Hoyos destacó la inteligencia táctica de Luis Suárez, de 39 años. Según Goal.com, el técnico considera que Suárez y Messi son jugadores de un nivel único.

"Al igual que nuestro número 10 (Messi), Luis es un jugador capaz de marcar una gran diferencia en el campo. Gracias a su experiencia, demuestran una inteligencia táctica muy aguda. Conocen su cuerpo y sus capacidades mejor que el cuerpo técnico. En el futuro, será difícil encontrar jugadores que puedan reemplazar a futbolistas de este calibre", declaró Hoyos.

Esta victoria fue fundamental para que el Inter Miami consolidara su posición en la tabla. El equipo demostró que puede obtener resultados incluso sin sus estrellas, lo que aumenta sus posibilidades en la carrera por el título.

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