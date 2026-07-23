Controversia con Trump: Noruega quiere presentar una queja ante la FIFA

Una decisión inesperada tomada tras la tarjeta roja recibida por Folarin Balogun en la Copa Mundial 2026 ha desatado una nueva controversia en el fútbol internacional. La Federación Noruega de Fútbol está preparando una queja oficial ante el Comité de Ética de la FIFA sobre la posible interferencia del presidente estadounidense Donald Trumpen el proceso disciplinario.

El punto más polémico es que Balogun, tras ser expulsado, pudo jugar en la siguiente fase. Ahora, la parte noruega exige aclaraciones sobre cómo se tomó la decisión y bajo la influencia de quién.

¿Qué sucedió después de la tarjeta roja?

El delantero de la selección estadounidense, Folarin Balogun, recibió una tarjeta roja en el partido de octavos de final de la Copa Mundial 2026 contra Bosnia y Herzegovina.

Aunque Estados Unidos ganó ese partido 2-0, la expulsión de Balogun puso en duda su participación en la siguiente ronda.

Sin embargo, la sanción impuesta al jugador fue suspendida con un periodo de prueba de un año. Como resultado, Balogun jugó en el partido de cuartos de final contra Bélgica.

Estados Unidos perdió ese encuentro 1-4, pero las dudas sobre la habilitación del jugador no desaparecieron.

¿Por qué Noruega está descontenta?

Según el periodista del Times, Martyn Ziegler, la Federación Noruega de Fútbol se prepara para acudir al Comité de Ética de la FIFA sobre este caso.

La cuestión principal que interesa a la parte noruega es si la decisión disciplinaria se tomó según el procedimiento habitual o si hubo influencia externa.

La queja podría exigir aclaraciones sobre las siguientes preguntas:

¿Por qué se suspendió la sanción de Balogun de forma condicional?

¿Quiénes participaron en el proceso de toma de decisiones?

¿Se cumplieron plenamente las normas disciplinarias y éticas de la FIFA?

¿Afectó la decisión alguna influencia política?

Precisamente esta última pregunta ha sacado la controversia del ámbito disciplinario deportivo para convertirla en un asunto serio sobre la independencia de la FIFA.

Trump confirma su participación

Anteriormente, los medios informaron que Donald Trump habló con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para convencerlo de anular la sanción de Balogun.

Más tarde, el presidente estadounidense confirmó que participó personalmente en el proceso. Sin embargo, el alcance de su interferencia y su impacto directo en la decisión final siguen siendo inciertos.

Esta situación ha planteado preguntas incómodas para la FIFA, ya que las decisiones disciplinarias de la organización deben estar libres de presión política y aplicarse por igual a todos los equipos.

¿Qué puede investigar el Comité de Ética de la FIFA?

Si la Federación Noruega de Fútbol presenta una queja oficial, el Comité de Ética podría investigar posibles conflictos de intereses en el proceso de decisión.

La investigación podría cubrir las acciones de las siguientes personas y estructuras:

Área de investigación Pregunta principal Órganos disciplinarios de la FIFA ¿Sobre qué base se suspendió la sanción? Dirección de la FIFA ¿Influyó la comunicación externa en la decisión? Parte estadounidense ¿Hubo presión oficial o extraoficial? Documentos y correspondencia ¿Es suficiente la base legal de la decisión?

Por ahora, no se ha probado oficialmente ninguna infracción en el caso Balogun. La medida planeada por Noruega no es una acusación, sino una exigencia de transparencia.

Una simple sanción convertida en una gran controversia política

La tarjeta roja de Balogun fue inicialmente un incidente disciplinario común. Pero la suspensión de la pena y la admisión de Trump convirtieron el evento en uno de los temas más polémicos del fútbol mundial.

Ahora, la FIFA no solo debe explicar la sanción de un jugador, sino también demostrar que sus decisiones se toman independientemente de cualquier influencia política.

¿Crees que se debe permitir que un jefe de Estado intervenga en una decisión disciplinaria deportiva? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este caso con un amigo fanático del fútbol.