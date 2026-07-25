La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, continúa expandiendo la cobertura de su internet satelital Starlink. Como un nuevo paso importante, la Isla Ascensión, ubicada en el corazón del Océano Atlántico Sur y considerada uno de los asentamientos habitados más remotos del mundo, ha sido conectada a la red de internet de alta velocidad. Así lo informa el sitio ixbt.com basándose en un comunicado de la empresa. Al respecto, Ixbt.com informa .

La Isla Ascensión destaca por su ubicación geográfica. Al estar situada a miles de kilómetros de los continentes, la instalación de cables de fibra óptica tradicionales o infraestructura de telecomunicaciones terrestre en este lugar habría sido técnicamente compleja y muy costosa económicamente. El proyecto Starlink se está convirtiendo en la única solución eficaz precisamente para este tipo de regiones de difícil acceso.

Un paso más hacia la cobertura global

SpaceX ha confirmado que ahora es posible utilizar internet de alta velocidad con baja latencia en todo el territorio de la isla, incluyendo su capital y puerto principal, Georgetown. Esto brinda a los residentes locales, investigadores y turistas la oportunidad de integrarse plenamente en el espacio informativo mundial.

Según los expertos de la compañía, el lanzamiento del servicio Starlink en esta región forma parte de la estrategia de SpaceX para garantizar una comunicación ininterrumpida en todo el planeta. Anteriormente, la empresa también había lanzado sus servicios en el archipiélago de las Seychelles, en el Océano Índico. Este tipo de proyectos demuestra cuán importantes son las tecnologías satelitales para superar la brecha digital.

En las condiciones de Uzbekistán, el interés por la tecnología Starlink también es alto. En un momento en que la cuestión de establecer una comunicación de calidad en las regiones montañosas y remotas del país sigue siendo relevante, se espera que la actividad global de empresas como SpaceX tenga un impacto positivo en la calidad de la comunicación regional en el futuro.

Hoy en día, Starlink presta servicio a millones de usuarios en decenas de países de todo el mundo a través de su constelación de satélites de órbita baja. La empresa añade nuevas regiones a su mapa cada mes, llevando a cabo una revolución de internet en puntos donde los proveedores tradicionales no pueden llegar.