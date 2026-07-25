Trump impone exigencias a los gigantes tecnológicos: los expertos califican la promesa de «ineficaz»

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció que las empresas deben «pagar un precio justo» por la asombrosa cantidad de electricidad que consumen la inteligencia artificial y los centros de datos. Según una nueva iniciativa presentada por la Casa Blanca, los gigantes tecnológicos deben evitar el aumento de las tarifas eléctricas para los residentes locales y financiar de forma independiente su propia infraestructura energética.

Zamin.uz analiza en detalle esta sonada decisión, la influencia de Trump sobre el sector tecnológico y las graves preocupaciones de los expertos.

1. Promesa voluntaria: ¿qué obligaciones se imponen a los centros de datos?

La Casa Blanca reconoció que el consumo excesivo de electricidad por parte de los centros de datos podría encarecer las facturas de servicios públicos para los consumidores comunes. Por ello, se elaboró un amplio acuerdo voluntario.

Fuente de energía independiente: Los centros de datos deben aportar sus propios recursos energéticos independientes o cubrir por completo los costos de la electricidad y la infraestructura adicional que utilicen.

Apoyo a las comunidades: Se prevé la inversión en infraestructura y permitir que la población utilice las capacidades de reserva propias en situaciones de emergencia.

Partes firmantes: Según la fuente anunciada por la Casa Blanca, a la promesa se han sumado 27 fabricantes de centros de datos, 55 empresas de servicios públicos, 105 cooperativas eléctricas y 23 gobernadores republicanos.

2. «Estas son comunidades inteligentes»: Trump defiende la infraestructura tecnológica

A pesar de la imposición de obligaciones, Trump se abstuvo de criticar duramente a los centros de datos; al contrario, los elogió e instó a las comunidades a acoger activamente este tipo de proyectos.

De la declaración de Donald Trump: «Tienen comunidades que realmente desean centros de datos y, francamente, son comunidades inteligentes. Porque esto significa una gran cantidad de nuevos empleos y muy pocas interrupciones. Deben convencer a su comunidad de lo maravillosas que son estas cosas. No pueden luchar contra esto, tienen que seguirlo y contarán con toda la protección».

El plan de la Casa Blanca y el escepticismo de los expertos: diferencias clave

Aspectos Postura de la Casa Blanca y de Trump Opinión de expertos y críticos Estatus del documento Promesa firmada por grandes empresas y estados Un documento «ineficaz» sin ninguna obligación legal Precio de la electricidad Se previene el aumento de precios para la población común Los precios subirán de todos modos debido a la falta de control de costos Impacto económico Miles de nuevos empleos y miles de millones de dólares en inversiones No hay una conclusión definitiva sobre quién cubrirá exactamente los costos

3. Tormenta de críticas: «No hay ninguna obligación»

Representantes y expertos tanto del ala izquierda como de la derecha del espectro político expresan serias dudas sobre la aplicación práctica de esta promesa.

Cato Institute (perspectiva libertaria): El experto en energía Travis Fisher señala que se trata simplemente de una promesa voluntaria sin que existan responsabilidades por su incumplimiento. «Incluso si aceptas cubrir todos tus costos, averiguar qué gasto corresponde exactamente a quién es un rompecabezas muy complejo», afirma. Climate Power (perspectiva progresista): Jesse Lee, exfuncionaria de la administración de Biden, criticó duramente el documento:

Reacción de Jesse Lee: «A decir verdad, esto en realidad provocará un aumento de los precios. Las empresas aparentarán que controlan algo y ya no se preocuparán en absoluto por mantener los precios bajo control. Todo esto es un documento ineficaz y completamente ambiguo».

¿Cómo afectará esta decisión al precio de la electricidad?

El desarrollo de la inteligencia artificial y el crecimiento exponencial de los centros de datos están provocando una revolución energética y escasez de recursos en todo el mundo.

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