Éxito de SpaceX: la nave Starship ameriza intacta en el océano por primera vez

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Éxito de SpaceX: la nave Starship ameriza intacta en el océano por primera vez

La empresa SpaceX, fundada por Elon Musk, marcó un hito histórico en la exploración espacial. Como parte del vuelo de prueba Flight 13, la nave espacial Starship amerizó con éxito en el océano Índico tras regresar del espacio, conservando su integridad por primera vez. Este logro se considera uno de los mayores pasos hacia la creación de un sistema de transporte totalmente reutilizable. Así lo informa Ixbt.com lo transmite.

Tras realizar una maniobra de frenado con motores y aterrizaje vertical, la nave continuó flotando en la superficie del agua. Según Ixbt.com, el aparato no explotó como se esperaba, sino que mantuvo una posición estable. Aunque se observó una pequeña llama en algunas partes del fuselaje, esto no comprometió la solidez de la estructura general.

Telemetría y comunicación Starlink

Una de las características especiales de esta prueba es que, incluso después de caer al océano, Starship continuó transmitiendo datos de telemetría a través de la red de satélites Starlink. Esto permitió a los ingenieros monitorear el estado de la nave en tiempo real y analizar cómo funcionaron todos los sistemas. Elon Musk confirmó en las redes sociales que la nave estaba intacta y seguía transmitiendo datos.

El Starship superviviente servirá ahora como un objeto de estudio invaluable para los especialistas. Los ingenieros podrán estudiar en detalle el estado de los escudos térmicos que resisten las temperaturas extremas del espacio, los motores y las superficies aerodinámicas de control. Anteriormente, Elon Musk había elogiado la nueva versión de la capa de protección térmica, destacando que la nave luciría excelente incluso tras regresar del espacio.

Este vuelo probó no solo la estructura de la nave, sino también otros proyectos dentro del ecosistema de SpaceX. En particular, el ingeniero de la compañía Michael Nicholls anunció la finalización con éxito de una etapa importante en la prueba de 20 satélites Starlink V3 de nueva generación. Esto servirá para mejorar aún más la IA y los sistemas de comunicación en el espacio.

Esta noticia también tiene una gran importancia para los entusiastas del espacio y la tecnología. Se espera que el éxito del proyecto Starship reduzca significativamente el costo de los vuelos futuros a Marte y la Luna en el futuro. El regreso del sistema de cohetes más potente del mundo en condiciones de ser reutilizado acerca a SpaceX un poco más a sus objetivos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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