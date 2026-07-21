Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқда

·32·Спорт
Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқда

Дунё футболининг энг қўрқинчли ҳужумчиларидан бири, Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд ўзининг навбатдаги туғилган кунини нишонлади. Ҳозирда 24 ёшга тўлган футболчи Премер-лигадаги шиддатли мавсум ва халқаро турнирлардан сўнг муносиб дам олиш имкониятига эга бўлди. У ўз шахсий байрамини дабдабали тадбирлардан йироқда, оиласи ва яқинлари даврасида ўтказишни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда ўзининг камгаплиги ва ўзига хос ҳазиллари билан танилган Эрлинг Холанд байрам суратларини қисқагина "Нисе" (Ажойиб) дея изоҳлади. Қуёшли ҳудудларда ҳордиқ чиқараётган ҳужумчи янги мавсум олдидан жисмоний ва руҳий ҳолатини тиклашга эътибор қаратмоқда. Манчестер Сити сафида деярли барча рекордларни янгилаган форвард учун бу танаффус ўта муҳим аҳамиятга эга.

Шахсий ҳаёт ва барқарорлик

Футболчининг узоқ йиллик севгилиси Исабел Ҳаугсенг Жоҳансен ҳам ушбу санани алоҳида эътироф этди. У ижтимоий тармоқларда бир қатор суратларни эълон қилиб, Эрлинг Холандга ўзининг самимий тилакларини билдирди. Жуфтлик ўз шахсий ҳаётини ОАВ эътиборидан четда тутишга ҳаракат қилса-да, бу галги табриклар кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди.

Маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд ва Исабел Норвегиянинг Брйне ФК клубида бирга тўп тепишган ва уларнинг муносабатлари ўша йиллардан бошланган. Мутахассисларнинг фикрича, футболчининг шахсий ҳаётидаги бундай барқарорлик унинг майдондаги улкан босимларга доц. беришида ва юқори натижаларни қайд этишида асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилмоқда.

Терма жамоадаги унутилмас лаҳзалар

Гарчи ҳозирда байрам кайфияти устун бўлса-да, Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг сўнгги йирик турнирдаги иштирокини ҳали ҳам ҳаяжон билан эсламоқда. ВГ нашрига берган интервюсида у терма жамоа билан босиб ўтилган йўл унинг фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлганини таъкидлади. Тўғри, жамоа чорак финалда Англияга имкониятни бой берган бўлса-да, ҳужумчи эришилган натижалардан фахрланади.

"Бу ҳаётимдаги энг ажойиб ҳафталар ва энг унутилмас саёҳат бўлди. Бразилияни мағлуб этишимиз ёки бошқа натижаларимиздан ҳам кўра, Норвегияни дунё футбол харитасига қайтара олганимиз мени кўпроқ тўлқинлантиради", — дея таъкидлади Эрлинг Холанд. Унинг сўзларига кўра, Ослода ва бутун мамлакатда халқнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилиш ҳар қандай ғалабадан устунроқдир.

Яқин кунларда Эрлинг Холанд Манчестер Сити машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Пеп Гвардиола қўл остидаги жамоа янги мавсумда ҳам барча турнирларда бош соврин учун курашишни мақсад қилган. Мухлислар эса норвегиялик "робот"дан яна янги голлар ва рекордларни кутиб қолишади.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиФутболНорвегияТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...«Рубин» клуби Жаҳонгир Ўрозовга шартнома таклиф қилди: тафсилотлар...Бугун, 00:39Ламине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиЛамине Ямалнинг қайлиғи Инес Гарсиа ижтимоий тармоқлардаги ҳақоратлар ҳақида гапирдиБугун, 00:1241 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қолади41 ёшли Модрич «Милан»да яна бир мавсум қоладиБугун, 00:10ЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиЕЧЛ саралаши. Раҳмоналиевнинг голи бекор қилинди, «Сабаҳ» барибир ютдиБугун, 00:08Скалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумСкалони Аргентина миллий жамоасидан кетиши мумкин: икки номзод маълумБугун, 00:04Неймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиНеймар катта футболдаги фаолиятини давом эттирмоқда: Бразилиялик юлдуз Сантос машғулотларига қайтдиКеча, 23:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"