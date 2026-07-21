Эрлинг Холанд 24 ёшини нишонлади: Манчестер Сити юлдузи таътилда куч тўпламоқда
Дунё футболининг энг қўрқинчли ҳужумчиларидан бири, Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси юлдузи Эрлинг Холанд ўзининг навбатдаги туғилган кунини нишонлади. Ҳозирда 24 ёшга тўлган футболчи Премер-лигадаги шиддатли мавсум ва халқаро турнирлардан сўнг муносиб дам олиш имкониятига эга бўлди. У ўз шахсий байрамини дабдабали тадбирлардан йироқда, оиласи ва яқинлари даврасида ўтказишни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда ўзининг камгаплиги ва ўзига хос ҳазиллари билан танилган Эрлинг Холанд байрам суратларини қисқагина "Нисе" (Ажойиб) дея изоҳлади. Қуёшли ҳудудларда ҳордиқ чиқараётган ҳужумчи янги мавсум олдидан жисмоний ва руҳий ҳолатини тиклашга эътибор қаратмоқда. Манчестер Сити сафида деярли барча рекордларни янгилаган форвард учун бу танаффус ўта муҳим аҳамиятга эга.
Шахсий ҳаёт ва барқарорликФутболчининг узоқ йиллик севгилиси Исабел Ҳаугсенг Жоҳансен ҳам ушбу санани алоҳида эътироф этди. У ижтимоий тармоқларда бир қатор суратларни эълон қилиб, Эрлинг Холандга ўзининг самимий тилакларини билдирди. Жуфтлик ўз шахсий ҳаётини ОАВ эътиборидан четда тутишга ҳаракат қилса-да, бу галги табриклар кўплаб мухлисларнинг эътиборини тортди.
Маълумотларга кўра, Эрлинг Холанд ва Исабел Норвегиянинг Брйне ФК клубида бирга тўп тепишган ва уларнинг муносабатлари ўша йиллардан бошланган. Мутахассисларнинг фикрича, футболчининг шахсий ҳаётидаги бундай барқарорлик унинг майдондаги улкан босимларга доц. беришида ва юқори натижаларни қайд этишида асосий омиллардан бири бўлиб хизмат қилмоқда.
Терма жамоадаги унутилмас лаҳзаларГарчи ҳозирда байрам кайфияти устун бўлса-да, Эрлинг Холанд Норвегия терма жамоасининг сўнгги йирик турнирдаги иштирокини ҳали ҳам ҳаяжон билан эсламоқда. ВГ нашрига берган интервюсида у терма жамоа билан босиб ўтилган йўл унинг фаолиятидаги энг ёрқин саҳифалардан бири бўлганини таъкидлади. Тўғри, жамоа чорак финалда Англияга имкониятни бой берган бўлса-да, ҳужумчи эришилган натижалардан фахрланади.
"Бу ҳаётимдаги энг ажойиб ҳафталар ва энг унутилмас саёҳат бўлди. Бразилияни мағлуб этишимиз ёки бошқа натижаларимиздан ҳам кўра, Норвегияни дунё футбол харитасига қайтара олганимиз мени кўпроқ тўлқинлантиради", — дея таъкидлади Эрлинг Холанд. Унинг сўзларига кўра, Ослода ва бутун мамлакатда халқнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилиш ҳар қандай ғалабадан устунроқдир.
Яқин кунларда Эрлинг Холанд Манчестер Сити машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Пеп Гвардиола қўл остидаги жамоа янги мавсумда ҳам барча турнирларда бош соврин учун курашишни мақсад қилган. Мухлислар эса норвегиялик "робот"дан яна янги голлар ва рекордларни кутиб қолишади.
…