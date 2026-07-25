La corporación espacial estatal rusa Roskosmos no tiene la intención de dejar de utilizar el cosmódromo de Baikonur, ubicado en el territorio de Kazajistán. Por el contrario, se anunció que la cooperación estratégica entre ambos países alcanzará una nueva etapa y que continuará la implementación de grandes proyectos desde esta plataforma, informa Ixbt.com informa .

En una entrevista con el programa "Vesti", el subdirector general de Roskosmos, Dmitri Bakanov, señaló que Rusia utiliza actualmente tres cosmódromos principales: el nacional Vostochniy, el militar Plesetsk y Baikonur, que es alquilado. Según la agencia TASS, la corporación planea utilizar las tres instalaciones en pie de igualdad y no tiene la intención de renunciar a ninguna de ellas.

Nuevos horizontes de cooperación y el proyecto Proton-M

Las relaciones espaciales entre Rusia y Kazajistán no solo se mantienen, sino que continúan desarrollándose. Según un acuerdo alcanzado entre las partes, se planea el lanzamiento inminente de nueve vehículos de lanzamiento pesados Proton-M desde Baikonur. Esto demuestra la alta importancia que sigue teniendo este cosmódromo en la logística internacional y la investigación científica.

Asimismo, durante la entrevista se abordó el proyecto conjunto "Baiterek". En el marco de este proyecto, se prevé el lanzamiento de un cohete portador Soyuz-5 de nueva generación desde Baikonur. Este proyecto servirá para combinar el potencial tecnológico de ambos países y optimizar el costo de los vuelos espaciales.

Para la región de Asia Central, Baikonur no es solo un objeto tecnológico, sino también un importante símbolo económico y político. Ubicado en Kazajistán, este complejo opera sobre la base de contratos de arrendamiento mutuamente beneficiosos con Rusia. Esta declaración de Roskosmos se considera un paso importante para mantener la estabilidad regional y la cooperación científica a largo plazo.

Según los expertos, los lanzamientos de cohetes Proton-M jugarán un papel crucial en la puesta en órbita de satélites comerciales y el suministro a las estaciones espaciales internacionales. La infraestructura de Baikonur sigue siendo el sitio mejor adaptado para recibir y lanzar con seguridad este tipo de cohetes pesados.